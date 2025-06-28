Зрители оценили фильм «Формула-1»

Зрители высоко оценили фильм «Формула-1» — на уровне ремейка «Как приручить дракона»
27 июня состоялась премьера фильма «Формула-1» — гоночной драмы с Брэдом Питтом. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.
Картина получила оценку «А». Точно также был оценён недавний хит «Как приручить дракона». При этом фильм понравился зрителям меньше, чем предыдущая хитовая работа режиссёра Джозефа Косински «Топ Ган: Мэверик» («А+»). Однако ленту оценили на уровне другой картины постановщика 2017 года — драмы «Дело храбрых».
«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х.