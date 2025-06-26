Опубликованы первые кадры сериала «Спартак: Дом Ашура»

Издание Entertainment Weekly представило первые кадры сериала «Спартак: Дом Ашура». Спин-офф знаменитого шоу «Кровь и песок» начнёт выходить на стриминговом сервисе STARZ осенью.

© Чемпионат.com

Сюжет сериала расскажет альтернативную историю гладиатора Ашура. В новом шоу он не погибает во время восстания, а становится главой школы воинов Батиата.

© EW/STARZ

© EW/STARZ

© EW/STARZ

© EW/STARZ

© EW/STARZ

© EW/STARZ

© EW/STARZ

© EW/STARZ

© EW/STARZ

Главные роли в сериале «Спартак: Дом Ашура» сыграли Ник Е. Тарабэй («Стартрек: Возмездие») Грэм Мактавиш («Ведьмак»), Теника Дэвис («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо») и Джамайка Вон («Домой и в путь»). Шоураннером выступил Стивен ДеНайт, ответственный за создание оригинального «Спартака» и сериал «Сорвиголова».