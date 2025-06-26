Стали известны исполнители главных ролей в фильме «Ярость»

Съемки фильма Пола Гринграсса «Ярость» (The Rage) с Эндрю Гарфилдом и Томасин Маккензи в главных ролях начнутся в Германии осенью 2025 года в рамках совместного производства Германии и Великобритании - мюнхенской компанией Supernix и лондонской компанией Electric Shadow Company.

© globallookpress

Как сообщает Screen Daily, действие фильма (сценарий которого написал сам Гринграсс) разворачивается в опустошенной чумой Англии XIV века. В центре сюжета — крестьянин, который поднимает восстание против короля Ричарда III и непреднамеренно становится легендой сопротивления.