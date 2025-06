Парижские полицейские проехали по затопленным улицам под песню из Титаника

Парижские полицейские проехали по затопленным из-за урагана улицам под песню из "Титаника", пишет Le Parisien. После мощного шторма, обрушившегося на столицу Франции, полиция Парижа прибегла к необычному способу развлечения и успокоения граждан — прямо на улицах, затопленных дождевой водой, из патрульного автомобиля прозвучала песня My Heart Will Go On из фильма "Титаник". Кадры вызвали бурю эмоций в интернете: одни пользователи отметили чувство юмора у полицейских, другие — восхитились их способностью сохранять спокойствие и находить общий язык с жителями даже в экстремальной ситуации. "Мы хотели немного разрядить атмосферу и добавить светлые эмоции", — заявил представитель парижской полиции. Власти добавили, что оперативные службы работали всю ночь, чтобы обеспечить безопасность горожан, провести эвакуацию и организовать помощь пострадавшим.