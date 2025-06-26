Дэйв Батиста получил роль в ромкоме

Дэйв Батиста сыграет главную роль в фильме «Романтик» (The Romantic). Как сообщает Deadline, кинокомпания Paramount Pictures приобрела права на сценарий, написанный Деборой Каплан и Гарри Элфонтом. Романтическая комедия рассказывает историю автора любовных романов-бестселлеров Франсин Лондон, у которой есть секрет: на самом деле она не женщина, а двухметровый громила по имени Эд Швенке. Когда личность Эда оказывается под пристальным вниманием, он нанимает женщину-джокера, чтобы она выдавала себя за Франсин на съезде любителей любовных романов. При этом ей надо изо всех сил избегать контактов с одной циничной журналисткой, которая ненавидит романтику даже больше, чем лжецов. В настоящее время режиссер проекта не назначен.

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Дэйв Батиста давно мечтал сняться в романтической комедии. В интервью Page Six в 2023 году звезда «Дюны» и «Стражей Галактики» сказал следующее:

«Я знаю, что я не типичный главный герой романтических комедий. Я немного грубоват. Но я всегда, знаете ли, смотрю в зеркало и говорю, спрашиваю себя: "Неужели я настолько непривлекателен? Есть ли во мне что-то настолько непривлекательное, что исключает меня из этих ролей?"».

Батиста добавил, что, хотя ему «никогда не предлагали сняться в романтической комедии», но он пока не готовы вычеркнуть это из своего списка желаний и «продолжит искать», пока не найдет подходящую возможность.

Дебора Каплан и Гарри Элфонт, не новички в романтической комедии, известны тем, что написали сценарии и срежиссировали по ним фильмы «Не могу дождаться» и «Джози и кошечки», а также написали сценарии к фильмам «Друг невесты», «Пережить Рождество» и «Как выйти замуж за три дня».