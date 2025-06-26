Каким будет третий сезон аниме «Звездные войны: Видения»

В рамках расширения вселенной «Звездных войн» в 2021 году вышел анимационный сериал «Звездные войны: Видения». Этот сборник короткометражек, созданный в сотрудничестве с ведущими японскими и мировыми студиями, предлагает свежий взгляд на легендарную сагу и рассказывает самостоятельные истории, которые не связаны с основными событиями франшизы. «Лента.ру» выяснила все, что известно о продолжении проекта на данный момент: когда выйдет третий сезон аниме-сериала «Звездные войны: Видения», где можно его посмотреть, сколько будет серий и чего ждать от сюжета.

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«Звездные войны: Видения»: Главное о сериале

Год производства: 2021 — настоящее время.

2021 — настоящее время. Платформа: Disney+.

Disney+. Страна: Япония, США, Испания, Ирландия, Чили, Великобритания, Корея Южная, Франция, Индия, ЮАР.

Япония, США, Испания, Ирландия, Чили, Великобритания, Корея Южная, Франция, Индия, ЮАР. Жанр: аниме, фантастика, боевик, фэнтези.

аниме, фантастика, боевик, фэнтези. Режиссеры: Чхве Ын-ен, Абель Гонгора, Хитоси Хага.

Чхве Ын-ен, Абель Гонгора, Хитоси Хага. Сценарий: Ясуми Атараси, Родриго Блаас, Жюльен Шен.

Ясуми Атараси, Родриго Блаас, Жюльен Шен. Продюсеры: Жаклин Лопес, Джош Раймс, Джеймс М. Во.

Жаклин Лопес, Джош Раймс, Джеймс М. Во. Композиторы: Есиаки Дэва, Митиру Осима, А. Би.

Есиаки Дэва, Митиру Осима, А. Би. Художники: Cedric Herole, Орельен Предал, Юдзи Канэко.

Cedric Herole, Орельен Предал, Юдзи Канэко. Время серии: 15 минут.

«Звездные войны: Видения» — анимационная антология, созданная для стримингового сервиса Disney+. Проект входит в медиафраншизу «Звездные войны», но не является приквелом или продолжением основных сюжетных линий. Создателям предоставили возможность переосмыслить идеи «Звездных войн» в формате сборника короткометражек.

Дата выхода 3-го сезона

Третий сезон анимационной антологии анонсировали в ноябре 2024 года. О выходе продолжения во время презентации Disney APAC Content Showcase объявила киностудия Lucasfilm. Тогда же стало известно, сколько эпизодов будет в третьем сезоне «Звездные войны: Видения».

9 новых эпизодов войдут в третий сезон сериала «Звездные войны: Видения».

Список эпизодов 3-го сезона «Звездные войны: Видения»

1-я серия — The Duel: Payback («Дуэль: Расплата»)

2-я серия — The Lost Ones («Потерянные»)

3-я серия — The Ninth Jedi: Child of Hope («Девятый джедай: Дитя надежды»)

4-я серия — Yuko's Treasure («Сокровище Юко»)

5-я серия — The Smuggler («Контрабандист»)

6-я серия — The Bounty Hunters («Охотники за головами»)

7-я серия — The Song of Four Wings («Песня о четырех крыльях»)

8-я серия — The Bird of Paradise (Райская птица)

9-я серия — Black («Черный»)

При этом точную дату релиза тогда не назвали: создатели лишь отметили, что продолжение выйдет в 2025 году. Когда именно третий сезон «Видений» будет показан на Disney+, стало известно в апреле 2025 года, во время фан-конвента Star Wars Celebration.

Премьера 3-го сезона сериала «Звездные войны: Видения» состоится на Disney+ 29 октября 2025 года. Все серии будут доступны для просмотра одновременно.

Обратите внимание, что в России сервис Disney+ официально не работает. Однако, как правило, в течение нескольких дней после премьеры новые серии появляются в сети с субтитрами или озвучкой. При этом точно сказать, когда третий сезон «Видений» выйдет на площадках на русском языке, пока нельзя.

Сюжет

В апреле 2025 года создатели проекта рассказали, что в основу сюжета некоторых серий грядущего сезона лягут линии повествования из первых сезонов. При этом в продолжении покажут и новые истории.

Продолжение сюжетных линий

В третьем сезоне «Видения» продолжение получат три сюжетные линии.

Эпизод «Дуэль: Расплата»

В этом эпизоде на экраны вернется странствующий джедай Ронин — персонаж серии «Дуэль», которая вышла в первом сезоне. Он продолжает сражаться с ситхами, побеждая одного за другим. Однако с одним из них, ситхом по имени Ане-сан, Ронину приходится заключить перемирие. Теперь им предстоит объединиться против общего врага — извращенного джедая, известного как Грандмастер.

В серии появятся и новые персонажи. В их числе Великий Мастер Ане-сан, босс якудзы с Анзеллана, а также Вуки, чей небольшой рост делает его незаменимым в определенных ситуациях. Кроме того, в серии появится необычный транспорт AK-BK, вдохновленный имперскими AT-AT и элементами японской архитектуры.

Эпизод «Потерянные»

В этом эпизоде зрителям расскажут продолжение истории Ф — персонажа серии «Деревенская невеста» из первого сезона. Героине предстоит неожиданная встреча со своим бывшим хозяином — загадочным Шад-Ра. Она увидит его, когда корабль с беженцами, на котором Ф находится, будет перехвачен Имперскими силами.

«После Приказа 66 многие люди пережили тяжелые времена. Как они справляются с потерей близких после войны? Вот о чем мы поговорим», — объяснил режиссер Хитоси Хага из Kinema citrus Co основной сюжет эпизода третьего сезона.

Эпизод «Девятый джедай: Дитя надежды»

Серия снята по мотивам эпизода «Девятый джедай» из первого сезона «Видений». Основные персонажи, Юро и Кара, вновь вернутся на экраны. Но в продолжении Кара отрывается от Юро, спасаясь от охотников за джедаями, и оказывается на заброшенном корабле. Там ее ждет встреча с загадочным дроидом по имени Тето.

«Путешествие и поиски отца, которого у нее (у Кары — прим. "Ленты.ру") забрали, — это очень трогательная история. Поэтому я решил написать короткий рассказ, описать ее историю взросления», — отметил создатель эпизода режиссер Наоеси Сиотани из Production I.G.

Новые сюжетные линии

В эпизоде «Сокровище Юки» появится робот-медведь по имени Билли. Когда фанаты увидели первые эскизы с его изображением, персонаж сразу завоевал любовь публики за милую внешность.

Серия «Контрабандист» рассказывает об отчаявшейся контрабандистке Чите, которой поручают опасную миссию: она должна доставить разыскиваемого молодого принца в безопасное место, пока за ним охотится Империя.

Эпизод «Охотники за головами» рассказывает об охотнике за головами по имени Севн и его довольно странном помощнике по имени IV-A4. «Эти двое получают предложение о работе от, скажем так, необычного бизнесмена», — отметил режиссер Джуничи Ямамото из студии WIT.

Основные персонажи короткометражки «Песнь о четырех крыльях» — принцесса-повстанец Крейн и ее верный дроид Тор-Ту. Действие разворачивается на заснеженной планете, где скрывается база повстанцев — Тор-Ту и Крейн ведут тайное расследование против Империи.

Серия «Райская птица» посвящена истории вспыльчивого падавана-джедая, который потерял зрение в бою. Теперь ему предстоит пройти испытания, чтобы не поддаться гневу и не перейти на темную сторону. «Чтобы изобразить всю палитру чувств в его сердце, я создавал вариации набросков, в которых реальность, фантазия и самые разные миры сменяют друг друга», — говорил режиссер Тадахиро Йошихира из Polygon Pictures.

Эпизод «Черный» рассказывает историю штурмовика, который переживает внутренний конфликт. Он разрывается между прошлым и настоящим, светом и тьмой, жизнью и смертью. Сюжет фокусируется на его боевом опыте и личных переживаниях.

Над сериями работали различные студии, в том числе Trigger, Kamikaze Douga, Kinema citrus Co, Production I.G и другие.

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