Кто сыграет в фильме She Gets It From Me

Немецкий режиссер Юлия фон Хайнц («Поездка Ханны», «А завтра весь мир») готовится к съемкам своего нового англоязычного фильма «She Gets It From Me». Как сообщает Screen Daily, главные роли в нем сыграют Мариса Томей («Линкольн для адвоката», «Король Стейтен-Айленда») и Рэйчел Зеглер («Белоснежка», «Вестсайдская история»). Сценарий написал Джей Рейсс («Любовные переплет»), а съемки будут проходить в разных местах Баварии.

© globallookpress

Зеглер играет учительницу из Нью-Йорка, склонную к мелкому воровству в магазинах, чье празднование помолвки заставляет ее выследить ее родную мать (Томей) - бывшую панк-рокершу с маниакальным пристрастием к таблеткам, проблемами с границами и даром к творческой фантастике.

«ИнтерМедиа» напоминает, что англоязычным дебютом Хайнц стал фильм «Моя семья» с Леной Данэм и Стивеном Фраем в главных ролях, премьера которого состоялась на Берлинале 2024 года.