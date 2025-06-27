В Минкультуры не нашли оснований для отзыва проката сериала "Беременна в 16"

Министерство культуры не выявило оснований для отзыва прокатного удостоверения сериала "Беременна в 16", сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там также отметили, что в целях исключения неоднозначного толкования содержания проекта в его прокатное удостоверение было внесено изменение - теперь сериал носит название "16 лет и 9 месяцев".

© скриншот из сериала «16 лет и 9 месяцев»

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение в Минкультуры с просьбой проверить основания для выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала о школьнице, которая забеременела в 16 лет. Как отмечает парламентарий в своем Telegram-канале, проект "может быть отнесен к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию". Сериал получил прокатное удостоверение от ведомства в начале июня.

"В Минкультуры РФ поступило заявление и комплект документов по вопросу предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на первую серию многосерийного фильма "Беременна в 16". Основания для отказа в выдаче прокатного удостоверения у Минкультуры России отсутствовали", - сказали в ведомстве, отметив, что фильм получил прокатное удостоверение с категорией информационной продукции "18+", а значит, действует запрет на распространение данной продукции среди несовершеннолетних.

В министерстве напомнили, что законодательство устанавливает исчерпывающий перечень информации, при наличии которой прокатное удостоверение не выдается. В него, в частности, входят материалы, нарушающие законодательство РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности, содержащие сведения о способах, методах разработки и изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, материалы, пропагандирующие порнографию, насилие и жестокость, нетрадиционные сексуальные отношения, предпочтения, педофилию, смену пола, отказ от деторождения. Сериал "Беременна в 16" под перечисленные основания не подпадает.