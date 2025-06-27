В каком статусе находится пятый сезон сериала «Медведь»

В четверг, 26 июня, состоялся выход четвёртого сезона сериала «Медведь». После его премьеры в Сети стали обсуждать потенциальный пятый сезон, которого пока, само собой, нет.

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Источники издания Variety сообщили, что, хотя сценариев для потенциального пятого сезона не существует, у создателя шоу Кристофера Сторера есть чёткое представление, в каком направлении двигаться, если шоу продолжит развиваться.

Сложнее обстоят дела с актёрами, поскольку из-за «Медведя» они стали более популярными и востребованными, а значит, у них может не быть времени на проект. Несмотря на это, по словам двух источников, обладающих информацией, основной актёрский состав по контракту обязан сниматься в пятом сезоне, если FX и Сторер решат продолжить работу.

Четвёртый сезон «Медведя» доступен на Hulu и Disney+.