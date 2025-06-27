Мартин Фриман сыграет в новом триллере

По данным издания Deadline, актёр Мартин Фриман, известный по «Хоббиту» и «Шерлоку, сыграет в триллере о нанотехнологиях The Adam Trials вместе с Иэном Армитеджом, звездой шоу „Детство Шелдона“.

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Фильм рассказывает историю двух родителей, которые готовы на всё, чтобы спасти жизнь своего неизлечимо больного сына. Они используют экспериментальную нанотехнологию, которая начинает приносить плоды, но ценой больших жертв.

Режиссером и сценаристом назначен Бен Кетаи, работавший ранее над лентой «Стартап». Сейчас создатели ленты активно ищут актрису на главную женскую роль. Даты выхода у картины пока нет.