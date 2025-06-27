Какие фильмы удивили кинотеатры в начале 2025 года

Помимо сказок, экшена и картины об Александре Пушкине достойную кассу в начале года заработали сразу несколько лент с интересной сценарной задумкой и талантливым воплощением, заметили эксперты НСН.

© скриншот из фильма «Красный шелк»

Первая половина 2025 года отличилась пятью фильмами, которые заработали в прокате больше миллиарда рублей. Помимо сказок в этот список попали и оригинальные жанровые проекты, которые удивили не только зрителей, но и критиков.

Если крупных релизов хватило, то фильмов-середнячков, собирающих до 500-700 миллионов рублей, не досчитались. При этом начало года также показало, что кинотеатры все чаще встречают премьеры заниженными ожиданиями и ошибаются с эстимейтом.

СКАЗОЧНЫЕ МИЛЛИАРДЕРЫ

Самым кассовым релизом первой половины 2025 года стала картина Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», которая стартовала в кинотеатрах с 1 января и собрала более 3,3 миллиарда рублей.

Известная сказка для семейной аудитории в новогодние даты особенно понравилась аудитории, хотя нашлись и те, кто картину раскритиковал. К примеру, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН допускал, что создатели проекта зря изначально запланировали несколько фильмов, по сути оставив зрителей первой части без финала.

Вторую строчку в топе самых кассовых фильмов занял «Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко. Сюжетное расширение франшизы «Последний богатырь» с Кириллом Зайцевым в главной роли принесло создателям 2,7 миллиарда рублей. Впервые герой Финист появился еще в фильме «Последний богатырь: Корень зла» 2020 года, потому персонаж хорошо знаком зрителям. Сказочный жанр и узнаваемость обеспечили картине достойную кассу.

Больше миллиарда рублей в прокате собрали еще три ленты, причем эти результаты стали сюрпризом для кинотеатров. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» молодого режиссера Феликса Умарова вышел 14 февраля. Картину о солнце русской поэзии, которое воплотил номинант «Оскара» Юра Борисов, ждали многие, но сочетание Пушкина и рэпа вызывало сомнения. В Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) отмечали, что у фильма противоречивое сарафанное радио, тем не менее общие сборы составили 1,6 миллиарда рублей, и это третий результат года.

Комедия Ильи Учителя «Батя 2. Дед», главные роли в которой исполнили Евгений Цыганов и Владимир Вдовиченков, также заработала почти 1,6 миллиарда рублей, при этом первая часть, представленная в 2020 года, освоила только 507 миллионов рублей. Пятым фильмом-миллиардером стал «Кракен» с Александром Петровым, Виктором Добронравовым, Алексеем Гуськовым и Сергеем Гармашем.

Картина режиссера Николая Лебедева («Легенда №17» и «Экипаж») и сценариста Алексея Сидорова («Бригада», «Т-34») создавалась несколько лет. Премьера была намечена на 17 апреля, при этом представители АВК сообщали, что увидели рекламные материалы чуть ли не за месяц до старта проката.

Главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова в разговоре с НСН отмечала, что реклама проектов столь масштабного уровня за рубежом начинается за год. По ее словам, если бы у «Кракена» была такая маркетинговая поддержка, картина могла бы заработать в 1,5 раза больше, впрочем сборы фильма и при текущих условиях достойные – 1,1 миллиарда рублей. Подобно «Бате 2» лента также работала долго, приводя новых зрителей в кинотеатры в течение нескольких месяцев.

КИНОТЕАТРЫ УДИВИЛИСЬ

Помимо пятерки миллиардеров хорошо показали себя в начале года фильмы «Елки 11» и «Домовенок Кузя». Премьера картин состоялась еще в декабре 2024 года, их общие сборы тоже превысили миллиард, а в январе 2025 года они записали на свой счет достойные суммы – «Елкам» первый месяц нового года принес дополнительные 640,8 миллиона рублей, а «Домовенку Кузе» - 579,8 миллиона рублей.

Среди новинок 2025 года заметно показали себя в прокате «Красный шелк», «В списках не значился», «Царевна-лягушка», «Пальма 2», сборы которых превысили 500 миллиардов рублей. Как подчеркнула в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская, самым неочевидным результатом первой половины 2025 года стали все же сборы «Кракена».

«Нам всем еще надо подумать, как это получилось. Возможно, агрессивный и продолжительный маркетинг привел к тому, что аудитория, которая редко ходит в кино, дошла на фильм. Думаю, только из-за этого цифры такие. Если говорить о "Красном шелке", это хороший тренд. Его можно отнести к высококлассным шпионским боевикам. Фильм сделан здорово. Хорошие съемки, все дорого, хорошие актеры. Рада, что сейчас делают "Черный шелк", думаю, результат будет достойный. Считаю, кинопроизводителям стоит обратить внимание на то, что хорошо сделанные шпионские фильмы, динамичные экшены привлекают аудиторию», - уточнила она.

Во второй половине 2025 года «Красный шелк» еще добавит денег в свою кассу за счет зарубежного кинопроката. Как сообщал дистрибьютор проекта «НМГ Кинопрокат», картина российско-китайского производства станет доступна в кинотеатрах Китая в сентябре 2025 года. Как заявил сразу после появления этой новости председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, уверенность в этом проекте подкрепляется отсутствием негативных рецензий.

«В последнее время было много фильмов, которые превзошли ожидания, например, "Красный шелк", "Батя 2". Уже сформировался пул зрителей, которым "Красный шелк" понравился. Для сравнения, прошлогодний релиз "Мастер и Маргарита" собрал в три раза больше "Красного шелка". Однако на фильм было много разных отзывов, в том числе отрицательных. От "Красного шелка" у зрителя не было негативного послевкусия – отзывы либо положительные, либо нейтральные», - рассказывал он в интервью НСН.

ЗАМЕТНЫЕ, НО НЕ ЛУЧШИЕ

В шаге от лучших результатов года остался «Злой город» (394,2 миллиона рублей), главную роль в котором исполнила дочь первого вице-премьера России Дениса Мантурова Леонела. Также недотянули до 500 миллионов рублей проект продюсеров Сарика и Гевонда Андреасян «Манюня: День рождения Ба» (381,2 миллиона рублей), который стал последним фильмом франшизы про Манюню, картина «Ждун» (368,6 миллиона рублей) о приключениях доброго инопланетянина на Земле, и мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (305,2 миллиона рублей), стартовавший на больших экранах в конце декабря 2024 года. Хажинская отметила, что для многих релизов итоговый результат более чем удачный.

«У "Злого города" достаточно сложный жанр, это чисто взрослое кино. У фильма достойные результаты. Если оценивать "Манюню", не могу сказать, что франшиза сдулась. Почти 400 миллионов - достаточно хорошие деньги для четвертого фильма. Результаты "Ждуна" скорее неожиданные, цифры заработаны скорее на бренде. После просмотра думала, что фильм заработает 250 миллионов рублей, а у него 370. "Иван Царевич и Серый Волк" - новогодний релиз, если бы мультфильм выходил не на новый год, то цифры были бы в два раза меньше, поскольку аудитория скорее подустала от бесконечного продолжения этой истории», - пояснила собеседница НСН.

Отдельно стоит выделить и комедию «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли. Премьера фильма в кинотеатрах состоялась 12 июня, и уже к 26 числу сборы составили почти 354 миллиона рублей, что к данному моменту является 16-м результатом года. Сам Стоянов в разговоре с НСН допускал, что зрители ностальгируют по искренности, а «На деревню дедушке» как раз является доброй и скромной картиной о том, как внука на несколько дней отдают дедушке, которого тот никогда не видел.

«ВАСИЛИЙ» ПОДВЕЛ

Среди фильмов, которые не оправдали возложенных ожиданий в АВК выделили несколько разножанровых картин. К примеру, по словам Хажинской, кинотеатры ждали больших сборов от ленты «Василий» Дмитрия Литвиненко с Александром Петровым в главной роли. Картина с интересной сценарной задумкой о братьях-близнецах, один из которых скромный учитель ОБЖ из поселка Ковылкино, а другой умудрился кинуть на деньги мексиканский криминальный картель, появилась в прокате в конце января 2025 года и заработал лишь 213 миллионов рублей. Не заинтересовала зрителей и спортивная драма «Роднина».

«После просмотра ожидала, что у картины будет 500 миллионов рублей, потом поговорила с маркетологами, которые занимались рекламой проекта, мне объяснили, что Роднина – не бренд. Также не все ее любят в связи с политическими высказываниями. При этом само кино мне очень понравилось, жалко, что там 200 миллионов, а не 400», - сказала Хажинская.

«Василий» пришелся по душе и кинокритику Александру Шпагину. Хотя в эфире НСН он уточнил, что любопытных проектов в начале 2025 года было немного, а в широком смысле фильмы все чаще откатываются в 2010-е годы и «гламурятину» с тупыми комедиями, в начале 2025 года зрителей на большом экране ждали и оригинальные идеи.

«Из коммерческого мне понравилась картина "Василий". Это новаторство, первый фильм, который сочетает в себе нарративы французской и итальянской комедии 70-х годов типа "Фантомаса", в которых было много приключений на разных локациях. Я таких картин вообще у нас не видел эксцентрика, и это хорошо. Оригинальный своеобразный сюжет хороший, с юмором сделано и очень убедительно», - заявил он.

Среди же самых кассовых картин кинокритик отметил «Пророка»

«Наконец услышал в фильме хорошую музыку, но не инструментал, а то, что написано девушками-диджейками. Они представили нечто похожее на музыку и на мелодику, при том не каверы. Картина новаторская, потому что интересно представлены два хронотопа – современность и пушкинское время. Здесь специально совмещены несовременные слова и современный слог, сделано очень тонко. Это фэнтези на тему Пушкина. Конечно, хотелось бы большей концепции за этим, но до концепции ребята не дотянули», - пояснил Шпагин.

Немало релизов заготовила и вторая половина 2025 года. Кинотеатры возлагают особые надежды на «Алису в стране чудес» с Анной Пересильд, «Горыныч» с вездесущим Александром Петровым, и драму «Август» с Сергеем Безруковым и Никитой Кологривым. Изначально фильм Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева должен был выйти еще в марте под названием «Момент истины», напоминает «Радиоточка НСН».