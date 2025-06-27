Режиссер первых трех «Трансформеров» снимет новую часть франшизы

По данным журналиста Мэттью Беллони, франшиза «Трансформеры» может вернуться под крыло Майкла Бэя, который снял первые три части. Режиссёр якобы ведёт переговоры, чтобы снять следующую часть серии.

© Чемпионат.com

О каком конкретно в проекте пойдёт речь, Беллони не уточняет. Планируют ли франшизу перезапустить с нуля или продолжать её сиквелами, пока тоже трудно сказать.

Ранее в этом месяце стало известно, что мультфильм «Трансформеры: Начало» не получит продолжение. Проект свернули, поскольку кинокомпанию Paramount Pictures не устроили низкие сборы мультфильма: по всему миру он собрал $ 129 млн при бюджете в $ 75 млн