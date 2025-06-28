Как создают интерьеры для съемок в кинопарке «Москино»

Кинопарк «Москино» — это не только масштабные натурные площадки, но и тщательно проработанные интерьерные пространства. На территории создано уже более 24 объектов, где были сняты такие популярные фильмы, как «Князь Андрей», «Буратино», «Олень» и другие.

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Работа художников над декорациями, в том числе и над интерьерными, начинается со сценария, в котором указан жанр, прописан сюжет, показана эпоха. После этого специалисты собирают иконографический материал. Художники посещают музеи, места, где происходили события, читают книги, работают с консультантами. Когда у них складывается понимание о времени, событиях и перипетиях жизни главного героя, рождается художественный образ кинокартины.

«Интерьер квартиры главного героя — это отражение его характера: его ощущение дома и уюта в планировке пространства, в стиле и компоновке предметов, в цветовом решении. Когда художник работает над квартирой персонажа, он использует результаты собранного иконографического материала и облекает это сначала в эскизы, потом в макеты, а затем уже и в чертежи и сметы», — отметил главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралев.

Так, при создании интерьера «Театра Гонзаги» сохранены пропорции сцены, зрительного зала и фойе существующего памятника архитектуры — театра, построенного архитектором и театральным декоратором XIX века Пьетро Гонзаго (Гонзага) в усадьбе Архангельское.

Интерьеры натурной площадки «Линия обороны. Окопы времен Великой Отечественной войны» представляют собой реконструированные защитные сооружения времен Великой Отечественной войны. Тщательно воссозданные детали, элементы укреплений и жилые зоны передают зрителю представление об условиях быта и военных действиях на передовой.

В декорации «Витебский вокзал» воссоздан оригинальный интерьер плацкартного вагона, который был в ходу с 60-х годов прошлого века. Он передает атмосферу поездок по железной дороге времен СССР и его можно адаптировать под любой проект.

В декорации «Питерский бар» интерьер кафе представляет собой помещение с характерными элементами дизайна, которые передают атмосферу небольшого городского питейного заведения. Это уютное пространство тоже можно приспособить под любой стиль и для разных интерьерных съемок.

«Строительные технологии бесконечно развиваются, поэтому в кинопарке “Москино” мы постоянно экспериментируем, пробуем новые материалы и подходы. Именно здесь мы столкнулись с непростым вызовом. Обычно декорации в кино создаются только на время съемок и применяются материалы, выдерживающие короткий промежуток использования. Для кинопарка мы строим декорации длительной эксплуатации. Киноиндустрии пришлось переосмыслить подход к строительству таких конструкций, поэтому кинопарк “Москино” стал местом для эксперимента», — рассказал Сергей Февралев.

На площадке «Самолет Ту-154» можно проводить съемки в разных салонах самолета, а также в кабине пилотов. Внутри самолета представлены три вида салонов: эконом, бизнес и салон частного воздушного судна.

В декорации «Уездный город» создан интерьер амбара в пригороде Москвы 1940-х годов. Это просторное помещение с деревянными стенами и высокими потолками, предназначенное для хранения запасов продуктов и сельскохозяйственных инструментов.

На площадке «Линия обороны. Окопы и укрепления СВО» есть сооружения с обстановкой для съемок военных сцен, исторических реконструкций, а также для проведения патриотических мероприятий.

Все действующие натурные площадки достоверно воссоздают атмосферу разных эпох и переносят посетителей в прошлое, реалистичные детали усиливают это впечатление.

Кинопарк «Москино» — часть проекта Сергея Собянина «Москва — город кино» и объект московского кинокластера, который развивает столичный Департамент культуры. Здесь уже завершен первый этап создания: построили 24 натурные площадки, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х годов», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие площадки.

Кинопарк активно развивается как культурно-досуговая площадка. Здесь проходят выставки, мастер-классы, лекции, встречи с известными актерами и другие мероприятия для москвичей и гостей столицы.

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В его структуру входят кинопарк «Москино», Киностудия Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».