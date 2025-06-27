Мел Брукс превратит «Молодого Франкенштейна» в сериал

Комедийный сериал, основанный на классическом фильме Мела Брукса 1974 года «Молодой Франкенштейн», готовится к производству на телеканале FX. Как сообщает Deadline со ссылкой на инсайдеров, Брукс дал проекту под названием «Очень молодой Франкенштейн» (Very Young Frankenstein) свое благословение и будет его исполнительным продюсером вместе с тремя создателями другого успешного проекта FX - сериала «Чем мы заняты в тени». Стефани Робинсон будет выступать в качестве сценариста и шоураннера, Тайка Вайтити - снимет пилотный эпизод, а Гарретт Баш будет продюсировать. Также исполнительными продюсерами являются партнер Брукса Кевин Солтер («История мира, часть 2», «Космические яйца 2») и продюсер оригинального «Молодого Франкенштейна» Майкл Грускофф. Производством займется 20th Television.

© кадр из фильма «Молодой Франкенштейн»

«Молодой Франкенштейн» — пародия на жанр ужасов, включая фильмы, вдохновленные романом Мэри Шелли 1818 года «Франкенштейн». Джин Уайлдер, который написал сценарий в соавторстве с Бруксом, сыграл Фредерика Франкенштейна - внука безумного ученого Виктора Франкенштейна. Младший Франкенштейн произносит свою фамилию семьи как «Фронкенштейн», чтобы отличить себя от своего предка, чьи неортодоксальные эксперименты опозорили их семью. Когда Фредерик наследует замок своего деда в Трансильвании, там он находит книги с описанием эксперимента и решает доказать, что Виктор не был безумным. Вместе с другом Игорем, чей дедушка помогал Виктору в лаборатории, он пытается спасти запятнанное имя Франкенштейна, создав своего собственного монстра. Что может пойти не так?

В черно-белом фильме также снялись Питер Бойл в роли монстра, Марти Фельдман в роли Игоря, Клорис Личман в роли фрау Блюхер, Мадлен Кан в роли невесты Фредерика и Тери Гарр в роли Инги. Брукс сыграл нескольких персонажей, в том числе озвучил Виктора Франкенштейна.

«Молодой Франкенштейн» был превращен бродвейский мюзикл, который дебютировал 8 ноября 2007 года. Телешоу, основанное на мюзикле, было в разработке на ABC в 2020 году, но проект не был реализован.

Пародия на историю Франкенштейна присутствовала и в сериале «Чем мы заняты в тени», где один из главных героев Ласло (Мэтт Берри) проводил в лаборатории эксперименты по созданию своего монстра и даже преуспел в этом.