Фильму «Формула-1» предрекают рекордный старт в прокате

Издание Variety поделилось прогнозами по стартовым сборам фильма «Формула-1» — спортивной драмы с Брэдом Питом от компании Apple Studios. Ленте предрекают запуск в $ 100 млн за первые выходные во всём мире.

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Таким образом, картина может стать самым успешным стартом для компании Apple. При этом, бюджет фильма составляет около $ 200 млн. «Формуле-1» необходимо уверенно держаться в прокате, чтобы окупиться и не стать очередным провалом для студии — их прошлые картины «Убийцы цветочной луны» и «Наполеон», при похожем бюджете, не смогли принести прибыль. При этом, Apple отбивает часть затрат на ленту в своём онлайн-кинотеатре.

«Формула-1» рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Премьера картины состоялась 27 июня.