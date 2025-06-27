Онлайн-кинотеатры предложили свои условия для нового закона

24 июня в Госдуме в первом чтении подписали законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на показ контента. Данные поправки внесут в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Это значит, что для выхода фильмов и сериалов на стримингах необходимо будет получать специальное разрешение от Минкультуры.

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Медиакоммуникационный союз (МКС), куда входят «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и другие участники рынка, попросил Государственную думу ко второму чтению доработать законопроект об изменении правил выдачи прокатных удостоверений. Основные требования:

обеспечить равноприменимость проектируемых требований в отношении всех интернет-ресурсов, включая социальные сети;

распространить обязанность получать прокатные удостоверения только на фильмы и сериалы в интернете, обнародованные уже после вступления в силу новых норм;

исключить риск двойного контроля за контентом, размещаемым в онлайн-кинотеатрах, со стороны Минкультуры и Роскомнадзора. Владельцы платформ не должны нести «административную ответственность за нарушение требований законодательства к содержанию аудиовизуальных произведений, имеющих прокатное удостоверение, выданное Минкультуры»;

создать условия для размещения в аудиовизуальных средствах продукции без задержек, ранее или одновременно с её появлением на пиратских ресурсах;

отсрочить вступление поправок в силу до 1 марта 2026 года, чтобы отрасль имела техническую возможность их исполнения.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в комментарии «РБК» отметил, что предстоит серьёзная доработка законопроекта ко второму чтению. Соавтор инициативы Антон Горелкин подчеркнул заинтересованность «в продолжении интенсивного роста аудитории российских онлайн-кинотеатров» и выразил уверенность, что ко второму чтению «будет выработан оптимальный баланс».