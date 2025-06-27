Критики оценили третий сезон «Игры в кальмара»

27 июня состоялась премьера третьего сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Шоу вернулось спустя полгода после выхода второго сезона и призвано завершить сагу, которая стартовала осенью 2021 года.

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Тем временем критики уже посмотрели все шесть эпизодов и опубликовали свои обзоры. Сейчас на агрегаторе 90% журналистов рекомендуют шоу к просмотру — это всё ещё крайне мрачное произведение, которое продолжает удивлять испытаниями, сюжетными поворотами и убедительной актёрской игрой. При этом критики не уверены, что концовка понравится всем фанатам, а мотивацию главного героя они называют сомнительной.

Что пишут критики о третьем сезоне «Игры в кальмара»

«Фанаты могут быть счастливы или недовольны тем, как закончилась история, но Хван Дон-хёк смог завершить сериал на удовлетворительной ноте».

«Последний сезон "Игры в кальмара" не идеален, но идеала не существует. Однако это смелый, бесстрашный сезон, который так глубоко тронул меня, что я рыдала из-за судьбы некоторых персонажей».

«Третий сезон "Игры в кальмара" будет шалить с вашим кровяным давлением благодаря жестоким, эпическим играм, но зрители обязательно прольют слёзы из-за эмоциональных американских горок. Некоторые моменты разочаровали меня, но в целом я не злюсь».

«После третьего сезона становится очевидно, что "Игра в кальмара" — лучшее телешоу в истории Netflix».

Вместе с выходом третьего сезона «Игра в кальмара» подошла к концу. Сейчас Netflix работает над американской версией сериала, которую создаёт Дэвид Финчер, режиссёр «Бойцовского клуба».