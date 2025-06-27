Рецензия на пятую серию сериала «Фишер: Затмение»

Сценаристы водят зрителей за нос.

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Вместе с пятым эпизодом сюжет «Фишер: Затмение» пересёк экватор. Расследование наконец раскачалось, а герои наступают маньяку на пятки. Да и подозреваемый появился. Но реальный ли он или сценарист просто запутывает зрителя?

«Фишер: Затмение»: главное о сериале

Название: «Фишер: Затмение».

«Фишер: Затмение». Режиссёр: Александр Цой.

Александр Цой. Актёры: Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие.

Иван Янковский, Никита Худяков, Ирина Старшенбаум и другие. Жанр: детектив, триллер, драма.

детектив, триллер, драма. Сколько серий: 8 эпизодов.

8 эпизодов. Страна: Россия.

«Фишер: Затмение»: где смотреть?

Сериал показывают в онлайн-кинотеатре Wink. С 29 мая выходит по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 17 июля.

Видео размещено на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

Снова жутко, снова интересно

После первых эпизодов «Затмения» казалось, что сериал растерял былую мрачность. Теперь это впечатление окончательно растворилось. В четвёртом эпизоде мы видели тело, которое превратили в улей, и сокрушительные страдания, что доводят до могилы. В пятом – тьмы не меньше: тут не только пытки и очередной труп, но и совсем уж невыносимые вещи вроде ломки у ребёнка. В общем, любители пощекотать нервы получат своё.

Центральный сюжет тоже полетел вперёд. У следователей наконец-то появился подозреваемый! Виновен ли он в серии убийств? Скорее всего, нет. Уж больно жирные улики подбрасывает сценарист, наверняка ведёт по ложному следу. Однако даже поддельный подозреваемый наделал столько шума, что история стала в разы динамичнее.

Важно, что к пятому эпизоду мы окончательно привыкли к героям, освоились в новом городе, осознали степень безумия нового маньяка. Поэтому даже стандартные эпизоды вроде ошарашенной Райкиной, что сидит на ступеньке и сходит с ума, цепляют. Интереса пока не вызывает разве что персонаж Даши Верещагиной. Очевидно, что из дамы готовят жертву, вот только сильно переживать за неё будет только главный герой.

Что происходит в пятой серии «Фишер: Затмение»?

В завязке показывают новую жертву маньяка. Удивительно, но девушка выжила! Её отправляют в больницу и приводят в порядок. Увы, ничего сказать бедняжка пока не может. Райкина замечает у неё на пальце обручальное кольцо, однако жертва не была замужем. Получается, это маньяк надел его и не успел снять. На кольце находят чей-то отпечаток.

Выжившая даёт надежду, но уже следующая сцена вгоняет в депрессию. У девочки, которую спасли пару эпизодов назад, началась ломка. Всё же маньяк постоянно давал ей запрещённые вещества. Райкина требует, чтобы страдания облегчили, иначе девочка может умереть.

В прошлом эпизоде герои нашли мёртвых сектантов. Их задержанный лидер Островский уверен: это не случайность, а целенаправленное убийство. Сектант винит мужчину, которого следователи выпустили из заточения в секте. Он употреблял запрещённые вещества, подозревался в убийстве и воровал. Волков даже находит комиссионку, куда мужчина недавно сдал какую-то рухлядь.

У следователя Злобина тем временем двойственная ситуация. С одной стороны, от него ушла жена. С другой – он нашёл ритуальное агентство, где возможный маньяк закупал ленты для повешения. Герои сразу выдвигаются на место. За ними хотел увязаться коллега Худой, который отвечает за отпечатки и прочие улики, но его не берут. Добравшись до агентства, герои узнают, что неизвестный преступник убил работницу. Она могла опознать маньяка, однако уже слишком поздно.

Женщину застрелили из милицейского пистолета, поэтому Вдовина велит всем сдать оружие и снять отпечатки. Вскоре куда-то исчезает милиционер Худой. Вместе с ним и отпечаток, снятый с обручального кольца. Неужели Худой и есть убийца?

Помните парня Антона, который искал пропавшую невесту и ругался с авторитетом Витькой? Он оглушил бандита, привязал его к креслу и начал допрос. После встречи с паяльником Витя признаётся: он хотел изнасиловать девушку, но та постоянно вспоминала Антона и убила романтический интерес. В итоге друг Вити повёз девушку в город. После этого её никто не видел.

В финале эпизода показывают новую жертву. На этот раз убийца насадил девушку на колья.

Когда выйдет шестой эпизод?

Следующая серий выйдет уже 3 июля.