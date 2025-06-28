Когда выйдет «Диспетчер» Дэвида Маккензи

21 августа, на день раньше релиза в США, компания Global Film выпустит в российский прокат триллер «Диспетчер» (Relay).

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Главные роли в фильме исполнили обладатель премии «Оскар» Риз Ахмед («Звук металла», «Веном», «Братья Систер»), номинантка на премии «Золотой глобус» и «Эмми» Лили Джеймс («Малыш на драйве», «Война и мир») и Сэм Уортингтон («По соображениям совести», «Аватар», «Аватар: Путь воды», «Эверест»).

За режиссуру отвечал победитель Берлинского кинофестиваля Дэвид Маккензи («Последняя любовь на Земле», «Любой ценой», «Холлэм Фоу»).