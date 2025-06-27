Завершены съемки фильма «Энола Холмс 3»

Съёмочная команда фильма «Энола Холмс 3» объявила о завершении производства ленты. Это произошло спустя два месяца после старта — команда завершила работу быстрее намеченных сроков. Премьера триквела состоится в 2026 году.

© Чемпионат.com

Оригинальная «Энола Холмс» вышла на Netflix в 2020 году и рассказывала о приключениях сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса, в 2022-м вышло продолжение ленты. Суммарно обе картины посмотрели около 35 млн человек, что делает «Энолу Холмс» одной из самых популярных франшиз онлайн-кинотеатра. Третья часть расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше.

Главную роль снова исполнила Милли Бобби Браун («Очень странные дела»). Шерлока сыграл Генри Кавилл («Ведьмак»), а Хелена Бонем Картер («Гарри Поттер») — мать семьи.