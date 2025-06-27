Министр культуры сообщил, сколько поступило дебютных проектов на конкурс

Более 250 работ поступило на конкурс дебютных полнометражных фильмов в Минкультуры России, из них 86 допущены до второго этапа защиты. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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«Посетила очную защиту дебютных полнометражных фильмов в Минкультуры России. <…> Всего на конкурс в этом году поступило 255 дебютных работ. В их числе игровые, неигровые, детские и анимационные киноленты. По итогам второго этапа до защиты было допущено 86 проектов», — написала министр в своем Telegram-канале.

Любимова отметила, что особое внимание уделяется кинокартинам молодежи.

«Именно поэтому в рамках федерального проекта "Мы вместе" запущен дополнительный конкурсный отбор на финансирование фильмов режиссеров-дебютантов до 35 лет», — добавила глава ведомства.

Как уточнила Любимова, на питчинге 27 июня начинающие режиссеры презентовали 53 полнометражные картины в разных жанрах: исторические и биографические фильмы, спортивные драмы, комедии и приключения.