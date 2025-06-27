Финал последнего сезона «Симпсонов» ввел фанатов в ступор

В финале самого долгоиграющего анимационного ситкома "Симпсоны" вышла серия "Очень чужие дела" (Estranger Things), которая вызвала неоднозначную реакцию поклонников.

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Дело в том, что в эпизоде показано (далеко не в первый раз) будущее, в котором, как выясняется, Мардж Симпсон умирает. При этом остальные члены семьи остаются живы.

Это вызвало бурю негодования со стороны фанатов, которые стали переживать, что Мардж отправится вслед за покойными героинями, такими как Мод Фландерс и Эдна Крабаппл.

Кстати, рядом со свежей могилой Мардж находится и захоронение склочного бармена Мо Сизлака, который, судя по характерному памятнику, не справился с духовкой.

Реакция, надо сказать, странная, ведь речь в серии явно выбивалась из "канона" и демонстрировала сюжетную линию, развивающуюся в будущем, в то время как основное действие проекта вот уже какое десятилетие развивается в статичном "настоящем" - никто из персонажей не стареет и не взрослеет.

Тем не менее продюсер проекта Мэтт Селман поспешил успокоить общественность и заверить её в том, что всё в порядке и Мардж Симпсон будет здравствовать и в дальнейшем - она "мертва только в отдельно взятом вышедшем эпизоде", ведь каждая серия о будущем - это "спекулятивная фантазия", передаёт Variety. И ни о каком "каноне" спустя 790 эпизодов вообще не может быть речи.

Напомним, недавно митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений похвалил "Симпсонов" за продвижение семейных ценностей, посетовав на отсутствие отечественного аналога.