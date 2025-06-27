Названы 80 лучших фильмов XXI века

80 лучших фильмов XXI века от режиссёров и актёров Голливуда
Издание The New York Times выпустило продолжение рейтинга 100 лучших фильмов XXI века. Для составления списка журналисты опросили более 500 известных актёров и режиссёров.
Так, на первом месте оказалась социальная драма постановщика Пон Джун-хо «Паразиты». Следом за ним расположилась культовая лента Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Третью строчку заняла «Нефть» Пола Томаса Андерсона.
Лучшие фильмы XXI века от актёров и режиссёров — часть 2:
- 80. «Возвращение» (2006)
- 79. «Древо жизни» (2011)
- 78. «Солнце моё» (2022)
- 77. «Всё везде и сразу» (2022)
- 76. «О, где же ты, брат?» (2000)
- 75. «Любовь» (2012)
- 74. «Проект «Флорида» (2017)
- 73. «Рататуй» (2007)
- 72. «Кэрол» (2015)
- 71. «Одиннадцать друзей Оушена“ (2001)
- 70. «Впусти меня» (2008)
- 69. «Побудь в моей шкуре» (2013)
- 68. «Повелитель бури» (2008)
- 67. «Тар» (2022)
- 66. «В центре внимания» (2015)
- 65. «Оппенгеймер» (2023)
- 64. «Исчезнувшая» (2014)
- 63. «Маленькая мисс Счастье» (2006)
- 62. «Помни» (2000)
- 61. «Убить Билла» (2003)
- 60. «Одержимость» (2014)
- 59. «Лучший в шоу» (2000)
- 58. «Неогранённые драгоценности» (2019)
- 57. «Тони Эрдманн» (2016)
- 56. «Начало» (2010)
- 55. «Любовь, сбивающая с ног» (2002)
- 54. «Лабиринт Фавна» (2006)
- 53. «Борат» (2006)
- 52. «Фаворитка» (2018)
- 51. «12 лет рабства» (2013)
- 50. «Вверх „(2009)
- 49. «Перед закатом» (2004)
- 48. «Жизнь других» (2006)
- 47. «Почти знаменит» (2000)
- 46. «Рома» (2018)
- 45. «Человек, который изменил всё“» (2011)
- 44. «Однажды в… Голливуде» (2019)
- 43. «Олдбой» (2003)
- 42. «Мастер» (2012)
- 41. «Амели» (2001)
- 40. Yi Yi (2000)
- 39. «Леди Бёрд» (2017)
- 38. «Портрет девушки в огне» (2019)
- 37. «Назови меня своим именем» (2017)
- 36. «Серьёзный человек» (2009)
- 35. «Пророк» (2009)
- 34. «ВАЛЛ·И» (2008)
- 33. «Развод Надера и Симин» (2011)
- 32. «Подружки невесты» (2011)
- 31. «Отступники» (2006)
- 30. «Трудности перевода» (2003)
- 29. «Прибытие» (2016)
- 28. «Тёмный рыцарь» (2008)
- 27. «Адаптация» (2002)
- 26. «Анатомия падения» (2023)
- 25. «Призрачная нить» (2017)
- 24. «Она» (2013)
- 23. «Отрочество» (2014)
- 22. «Отель «Гранд Будапешт» (2014)
- 21. «Семейка Тененбаум» (2001)
- 20. «Волк с Уолл-стрит» (2013)
- 19. «Зодиак» (2007)
- 18. «И твою маму тоже» (2001)
- 17. «Горбатая гора» (2005)
- 16. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)
- 15. «Город Бога» (2002)
- 14. «Бесславные ублюдки» (2009)
- 13. «Дитя человеческое» (2006)
- 12. «Зона интересов» (2023)
- 11. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
- 10. «Социальная сеть» (2010)
- 9. «Унесённые призраками» (2001)
- 8. «Прочь» (2017)
- 7. «Вечное сияние чистого разума» (2004)
- 6. «Старикам тут не место» (2007)
- 5. «Лунный свет» (2016)
- 4. «Любовное настроение» (2000)
- 3. «Нефть» (2007)
- 2. «Малхолланд Драйв» (2001)
- 1. «Паразиты» (2019)