Названы 80 лучших фильмов XXI века

Издание The New York Times выпустило продолжение рейтинга 100 лучших фильмов XXI века. Для составления списка журналисты опросили более 500 известных актёров и режиссёров.

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Так, на первом месте оказалась социальная драма постановщика Пон Джун-хо «Паразиты». Следом за ним расположилась культовая лента Дэвида Линча «Малхолланд Драйв». Третью строчку заняла «Нефть» Пола Томаса Андерсона.

Лучшие фильмы XXI века от актёров и режиссёров — часть 2: