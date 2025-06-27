Какие фильмы и сериалы стоит посмотреть в июле

Пока кинотеатры в июле столкнулись с затишьем репертуара, стриминги спешат показать разножанровые кинопроекты, потому каждый зритель сможет выбрать что-то для себя.

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На июль 2025 года онлайн-кинотеатры подготовили изобилие жанров, притом среди новых проектов как премьеры, так и продолжения уже известных проектов. Без драм не обойдется, но также среди новинок масштабное фэнтези, комедия в формате контента для ТНТ, сериал братьев Андреасян с Никитой Кологривым и даже фестивальное, сложное многосерийное кино.

Отблески Этерны

Долгожданной онлайн-премьерой станет сериал «Этерна» от «Кинопоиска». Первая серия будет доступна для просмотра уже 5 июля. Проект создан по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Действия в сериале разворачиваются во времена, напоминающие средневековую Европу XVI–XVII веков.

Впервые с киномиром «Этерны» аудитория могла познакомиться еще в январе 2022 года с выходом фильма «Этерна: Часть первая». Новый же сериальный трейлер представили в конце февраля 2025 года. Однако о проекте было известно и прежде – «Кинопоиск» представил его в Москве в декабре 2024 года на фестивале «Хомякон».

Среди тех, кто вернулся к своей роли при этом можно выделить молодую актрису Валентину Ляпину, известную широкому зрителю по «Царевне-Лягушке», впрочем кто-то помнит ее еще со времен «Закрытой школы». Компанию ей в сериале «Этерна» составят Иван Трушин, Ксения Трейстер, Антон Рогачев, Иван и Виктор Добронравовы, Антон Кузнецов и многие другие, ведь ярких персонажей в этой истории будет много.

Зона с Кологривым

В свою очередь онлайн-кинотеатр Kion представил сериал «Театральная зона» о том, как бывший театральный режиссер ставит пьесу Шекспира «по понятиям». Проект совместного производства студии KIONFILM и кинокомпании братьев Андреасян расскажет историю режиссера тульского ТЮЗа, который устраивает «огненную» премьеру и попадает в тюрьму за поджог театра. Единственный способ выйти досрочно для него – поставить «Ромео и Джульетту» с труппой из заключенных и охранников.

Роль художественного руководителя театра воплотит Борис Дергачев. Говоря о своем персонаже, он отмечал, что сыграть режиссера в кино – это победа для актера, который долгое время работал в театре.

Заметно проявит себя в новом сериале и Никита Кологривый, играющий местного авторитета Рому. Причем в душе герой остается настоящим романтиком.

«Он достаточно трогательный, и им руководит любовь. И именно поэтому я и решил, что должен сыграть такого персонажа – добро побеждает зло внутри него. Юмор у сериала прекрасный», – рассказывал Кологривый.

Также известно, что в проекте есть любовная тема, и история отцов и детей. Возможность ближе познакомиться с проектом появится у зрителей уже 1 июля.

Любовь, Надежда и Вера

Чередой новинок в июле порадует свою аудиторию и онлайн-кинотеатр Okko. На 7 июля намечена премьера сериала «Разочарованные». За названием, которое невольно отсылает к мемам про историю трех «Зачарованных» сестер-ведьм, скрывается драмеди о трех подругах. По сюжету Вера, Надежда и Любовь однажды знакомятся на вечеринке, и совместное общение заставляет девушек посмотреть на свою жизнь с неизведанной стороны. Важная деталь в том, что каждая из героинь при этом испытывает трудности в личной жизни.

Главные роли в проекте исполнили Эрика Булатая («Цикады»), Лиза Шакира («Мажор в Сочи») и Софья Гершевич («Чудо»). В сериале режиссера Дениса Виленкина также появится певец Леонид Агутин.

При этом «Разочарованные» не единственная июльская премьера Okko. С 10 июля на стриминге также выходит «Открытый брак. Акт второй». Первый сезон был представлен в июне 2023 года и рассказал о проблемах в семье Севы (Антон Васильев) и Оксаны (Марина Александрова). При внешней благополучной жизни с тремя детьми и квартирой в центре Москвы, между ними все не так гладко, ведь на самом деле муж долгое время изменяет жене. По ходу сюжета изменяет и супруга, затем она предлагает попробовать открытый брак.

Первый сезон получил множество положительных рецензий и разошелся на короткие видео в соцсетях, хотя некоторые зрители все же сочли «Открытый брак» чрезмерно-откровенным. Тем не менее второй сезон не заставил себя долго ждать. Он не станет продолжением истории, а представит нечто новое. Агния (Юлия Александрова) и Саша (Павел Деревянко) разводятся после взаимных измен, живут порознь два года, но одна встрече на дне рождения ребенка изменит все.

Экшен на хуторе

У онлайн-кинотеатра Start на 10 июля также намечена премьера – сериал «Хутор». Комедия создавалась совместно с Premier. В центре сюжета история самопровозглашенного финансового гуру Артема, который задолжал опасному человеку два миллиона долларов. Желая спастись, герой бежит в леса, притворяясь «маугли», чтобы затем получить чистый паспорт и новую жизнь. Однако полиция отвозит Артема не в МФЦ, а в некий хутор, где царит традиционный жизненный уклад.

Роль заблудшего Артема в сериале воплотил Сергей Романович (Чернобыль: Зона отчуждения). Компанию ему составил Гоша Куценко, сыгравший роль Бати или главы общины хутора.

До конца июля на Start также продолжит выходить и «Высокий сезон». Помимо драматичного сюжета сериал удивляет и экшен-сценами, за подготовку которых отвечала команда каскадеров Team X, которая также работала над фильмами Спайка Ли.

По сюжету молодая пара решает провести отпуск во Вьетнаме. Однако за границей девушка случайно встречает бывшего молодого человека, которого считала погибшим, после чего пропадает. Героев затягивает в стремительный круговорот перестрелок и погонь. Режиссером выступил Стас Иванов, известный зрителю по криминальной драме «ЮЗЗЗ». Роли в картине исполнили Анна Завтур, Артур Бесчастный, и Павел Попов.

Путешествие с Михайловым

С 16 июля в онлайн-кинотеатре также выйдет многосерийное «Путешествие на солнце и обратно» Романа Михайлова. За два года режиссер выпустил семь фильмов, и его работы не раз отмечались критиками.

Сюжет «Путешествия на солнце и обратно» основан на романе Михайлова «Дождись лета и посмотри, что будет». Картина-эксперимент по-новому представляет 90-е. Роли в проекте исполнили Мария Мацель, Александра Киселева, Лев Зулькарнаев и Марк Эйдельштейн, Любовь Аксенова и многие другие.

Как рассказывал сам Михайлов, фильм состоит из семи глав, каждая из которых имеет свой характер и выполняет отдельную функцию. По его словам, зрителя ждет откровенность, наивная исповедь и при этом сложнейший лабиринт.

Лучшее впереди

Как отметила в разговоре с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская, свои лучшие проекты онлайн-кинотеатры приберегают до осени, когда большая часть зрителей вернется к большим и малым экранам. Тем не менее в июле аудитории станут доступны разножанровые сериалы, что вполне может повлиять на распределение подписчиков сервисов.

«Я не думаю, что по итогам года представленные сериалы станут хитами, однако каждый сервис представил интересные проекты, и репертуар июля разнообразен. Для кинотеатров июль – сложное время затишья в репертуаре, и стриминг с успехом заполняет эту нишу. Каждый найдет для себя что-то свое. Возможно, чтобы посмотреть то, что заинтересовало, зрителям придется подписываться на другие сервисы и тогда произойдет перераспределение аудитории», – пояснила она.

Собеседница НСН также подчеркнула, что сама лично ждет выхода многосерийного проекта Романа Михайлова, премьера которого, к слову, состоялась в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

«Фильмы Юрия Быкова, например, в кинотеатрах имеют достаточно узкую аудиторию. Однако, когда в 2019 году продюсеры решили выпустить только в онлайн его новый фильм "Завод", он получил аудиторию, которой никогда не было в кинотеатрах. Мне кажется, с Романом Михайловым произойдет та же история. Режиссер имеет большую армию поклонников, которая с удовольствием будет смотреть его сериал онлайн. Я лично очень жду "Путешествие на солнце и обратно". Мне, к сожалению, мне не удалось его посмотреть на Московском международном кинофестивале», – уточнила Ромодановская.

Ранее генеральный директор Wink Антон Володькин, выступая на ПМЭФ-2025 сообщил, что выручка российских онлайн-кинотеатров по итогу 2024 года составила 120 миллиардов рублей. По его словам, в 2022 году западные партнеры, уходя с российского рынка, надеялись разрушить эту отрасль, однако, наоборот, это поспособствовало ее развитию, поскольку платформы начали инвестировать в собственное производство, передает «Радиоточка НСН».