В России покажут мультфильм «‎Зверопоезд»

14 августа кинопрокатная компания "Вольга" выпустит в кинотеатрах франко-американскую анимационную экшн-комедию "Зверопоезд" (Pets on a Train, 12+) от создателей популярного мультфильма "Приключения аргонавтов".

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По сюжету домашние питомцы, оказавшиеся в ловушке на мчащемся поезде, должны сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на хитрого и изобретательного енота Сокола, готового на всё, чтобы их спасти.

Созданием мультфильма занималась компания TAT Productions. Режиссёры: Жан-Кристиан Тасси и Бенуа Даффи.

Французская премьера ленты состоится 2 июля 2025 года.