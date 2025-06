Что известно о четвертом сезоне сериала «Утреннее шоу»

Осенью 2025 года на стриминге Apple TV+ выйдет четвертый сезон сериала «Утреннее шоу». Эта драма о работе вымышленного телеканала UBA дерзко критикует актуальные проблемы американского общества. В центре истории — дуэт телеведущих в исполнении актрис Дженнифер Энистон («Друзья») и Риз Уизерспун («Блондинка в законе»). «Лента.ру» кратко напоминает, что происходило в предыдущих сезонах шоу, рассказывает о сюжете, касте и дате выхода продолжения.

Главное о сериале

Страна: США.

США. Оригинальное название: The Morning Show.

The Morning Show. Жанр: драма.

драма. Шоураннер: Шарлотта Стоудт.

Шарлотта Стоудт. Количество серий: 30 (3 сезона).

30 (3 сезона). Длительность одной серии: около 1 часа.

около 1 часа. Когда вышел первый сезон: осень 2019 года.

осень 2019 года. Дата выхода четвертого сезона: осень 2025 года.

осень 2025 года. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.7 и 8.2.

7.7 и 8.2. Где смотреть: стриминговый сервис Apple TV+.

стриминговый сервис Apple TV+. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Риз Уизерспун, Билли Крудап.

В основу сценария сериала легла книга журналиста Брайана Стельтера «Верхушка "Утра": внутри беспощадного мира утреннего телевидения» (Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV), выпущенная в 2013 году. Стельтер работал корреспондентом The New York Times и вел собственное шоу на телеканале CNN. В своей книге журналист рассказал о внутренней кухне утренних телешоу и том, как передачи сражаются за внимание аудитории и рейтинги. В итоге Брайан Стельтер стал продюсером сериала «Утреннее шоу».

Дата выхода

«Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон весной 2023 года, а точную дату релиза раскрыли только два года спустя. Одновременно с этим Apple TV+ показала первые кадры из нового сезона.

Четвертый сезон сериала «Утреннее шоу» выйдет 17 сентября 2025 года.

В этот день на Apple TV+ появится первая серия нового сезона. Всего в продолжении «Утреннего шоу» будет 10 серий. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно до 19 ноября 2025 года.

Обратите внимание, что с 2023 года фильмы и сериалы на Apple TV+ выходят без русской озвучки (но с русскими субтитрами). Несмотря на это, три предыдущих сезона легко найти в сети, например, на Rutube есть отдельный плейлист с сериями в русской озвучке.

График выхода серий

1-я серия — 17 сентября 2025 года

2-я серия — 24 сентября 2025 года

3-я серия — 1 октября 2025 года

4-я серия — 8 октября 2025 года

5-я серия — 15 октября 2025 года

6-я серия — 22 октября 2025 года

7-я серия — 29 октября 2025 года

8-я серия — 5 ноября 2025 года

9-я серия — 12 ноября 2025 года

10-я серия — 19 ноября 2025 года

Сюжет

Драматический сериал «Утреннее шоу» рассказывает о рабочих буднях вымышленного американского телеканала UBA. В центре сюжета — популярная ведущая местного утреннего шоу Алекс Леви (Дженнифер Энистон).

История начинается, когда Леви лишается своего соведущего, всеобщего любимца Митча Кесслера (Стив Карелл): его небезосновательно обвиняют в сексуальных домогательствах. Теперь карьера Алекс тоже висит на волоске, поэтому она находит себе эффектную соведущую — провинциальную репортершу-правдорубку по имени Брэдли Джексон (Риз Уизерспун).

В первом сезоне Алекс пыталась сработаться с новой коллегой и удержать на плаву «Утреннее шоу», пока Брэдли освещала новости в своей слегка агрессивной манере. Центральной темой сезона стала культура отмены и борьба с сексуальным насилием на работе. Во втором сезоне команда UBA пыталась пережить пандемиею коронавируса, в третьем — привлечь на телеканал нового инвестора в лице миллиардера Пола Маркса (Джон Хэмм) и искоренить внутренний расизм.

В продолжении «Утреннего шоу» события развернутся спустя два года после финала третьего сезона.

Весной 2024 года (а именно тогда стартует сюжет четвертого сезона) сделка по слиянию UBA и его телеканала-конкурента NBN уже завершена. А вот роли в новой корпорации еще не утверждены — теперь каждому члену новостной редакции UBA придется сражаться за свое место под солнцем. Одновременно с этим журналисты столкнутся с новыми угрозами, которые поставят под сомнение их авторитет в поляризованном американском обществе.

«Мы попадаем в мир дипфейков, ИИ и дезинформации в тумане войны, которую мы сейчас видим на Ближнем Востоке. Мы пытаемся понять, кому можно доверять. Можно ли доверять тому, что видишь? Можно ли доверять самому себе?» — Шарлотта Стаудт, шоураннер сериала «Утреннее шоу».

Помимо этого, в продолжении «Утреннего шоу» зрители узнают дальнейшую судьбу Брэдли Джексон — в конце предыдущего сезона журналистка почти попала в тюрьму за сокрытие важной информации.

Производство

Apple продлила «Утреннее шоу» на четвертый сезон 1 мая 2023 года, за три месяца до премьеры третьей главы.

К работе над сериалом вернулась шоураннер Шарлотта Стаудт — после второго сезона она сменила на этом посту Керри Эрин («Юристы Бостона», «Чудесные годы»).

Ранее Стаудт работала над легендарным «Карточным домиком», а также «Родиной» с Клэр Дэйнс в роли офицера ЦРУ.

Стаудт выступила и исполнительным продюсером сериала. Режиссерское кресло в новом сезоне вновь заняла Мими Ледер («Почти человек», «Бесстыжие»).

Производство четвертого сезона стартовало в июле 2024 года, тогда же Дженнифер Энистон поделилась первыми кадрами со съемочной площадки. В конце июля в сеть утекли новые фотографии со съемок. На них героиня Энистон была облита чем-то похожим на нефть.

Команда «Утреннего шоу» работала над новым сезоном в Нью-Йорке, съемочный процесс завершился в декабре 2024 года.

Актеры и роли

Две главные звезды «Утреннего шоу» — Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — вернутся к своим ролям. В продолжении шоу появятся и другие персонажи из предыдущих частей сериала.

Летом 2024 года к касту «Утреннего шоу» присоединилась оскароносная Марион Котийяр (она удостоилась награды за роль певицы Эдит Пиаф в фильме «Жизнь в розовом цвете»). Помимо этого, актерский состав проекта пополнили Джереми Айронс («Человек, который познал бесконечность»), Аарон Пьер («Гений»), Уильям Джексон Харпер («Темные воды») и Бойд Холбрук («Исчезнувшая»).

Какие актеры сыграют в четвертом сезоне «Утреннего шоу»:

Дженнифер Энистон («Друзья») — Алекс Леви, ведущая «Утреннего шоу»;

Риз Уизерспун («Блондинка в законе») — Брэдли Джексон, соведущая «Утреннего шоу», раньше работала репортером;

Билли Крудап («Крупная рыба») — Кори Эллисон, исполнительный директор UBA, глава телеканала;

Марк Дюпласс («Скандал») — Чарли «Чип» Блэк, исполнительный продюсер «Утреннего шоу»;

Нестор Карбонелл («Темный рыцарь») — Янко Флорес, ведет прогноз погоды на телеканале UBA;

Карен Питтман («Прошлой ночью в Нью-Йорке») — Миа Джордан, продюсер «Утреннего шоу»;

Грета Ли («Прошлые жизни») — Стелла Бак, глава новостного отделения UBA;

Николь Бахари («Черное зеркало») — Кристина Хантер, новая соведущая «Утреннего шоу»;

Джон Хэмм («Благие знамения») — Пол Маркс, технологический магнат, который пытался приобрести UBA;

Джереми Айронс («Изнанка судьбы») — Мартин Леви, отец Алекс;

Марион Котийяр («Жизнь в розовом цвете») — Селин Дюмон, опытный оператор родом из обеспеченной европейской семьи;

Бойд Холбрук («Логан») — Броуди, популярный ведущий провокационного подкаста и собственного ток-шоу;

Уильям Джексон Харпер («Патерсон») — Бен, уверенный в себе руководитель спортивного отдела;

Аарон Пьер («Время») — Майлс, популярный в Нью-Йорке визуальный художник.

В начале 2024 года Энистон и Уизерспун пригласили в новый сезон шоу Педро Паскаля («Одни из нас») — это произошло на церемонии Critics Choice Awards. Диалог между актерами больше напоминал шутку, однако после беседы Паскаль сообщил, что будет ждать новостей от своих агентов.