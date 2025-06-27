Инсайдер сообщили, сколько фильмов про Джеймса Бонда снимет Дени Вильнев

Инсайдер Мэтью Беллони сообщил, что режиссёр Дени Вильнёв («Дюна») подписал контракт на съёмку лишь одного фильма о Джеймсе Бонде. Он сможет стать автором продолжения, только если лента окажется успешной.

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По данным журналиста, постановщик также не будет отвечать за окончательный монтаж картины. Контролировать финальную версию предстоит студии Amazon. Именно она приобрела права на съёмки фильмов об агенте 007 в 2021 году. Сейчас студия ищет автора, который напишет сценарий для картины. Актёра на главную роль выберут только после того, как будет написан сценарий.

У нового «Джеймса Бонда» пока нет даты выхода. Режиссёр Дени Вильнёв сможет приступить к съёмкам только после выхода «Дюна: Мессия» в 2026 году.