Новая серия «Монолога фармацевта» уже доступна на русском языке

До финала сезона остался один эпизод.

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Создатели популярного аниме-сериала «Монолог фармацевта» объявили о выходе долгожданного 23-го эпизода второго сезона, который ранее отложили на целую неделю. Это предпоследняя серия — следующая поставит жирную точку в текущих приключениях Маомао и даст завязки на будущее.

Посмотреть новый эпизод на русском языке можно вот на этом сайте. Пока что доступна версия с субтитрами, но позже подвезут и озвучку.

Древний Китай. 17-летнюю девушку Маомао похищают и в качестве служанки продают в императорский дворец. Однажды она узнает, что двух младенцев императора поразил серьезный недуг. Обладая опытом и знаниями в фармацевтике, Маомао решает тайно разузнать детали и попытаться помочь.

Из описания аниме Финальная серия второго сезона выйдет 4 июля. Остается лишь надеяться, что она оправдает ожидания фанатов.