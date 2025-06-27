Появился новый кадр фильма «Аватар 3»

Издание Empire опубликовало новый кадр фильма «Аватар: Огонь и пепел». Продолжение фантастической франшизы выйдет в кино 19 декабря.

© Чемпионат.com

В кадре представлены главный злодей серии Куоритч и его сын Паук. По словам Стивена Лэнга, который исполняет роль антагониста, их отношения станут гораздо глубже в новом фильме — причём как в худшую, так и в лучшую стороны.

© Empire

«Паук и Куоритч воссоединились из-за необходимости. Их связь очень глубока. Но когда враги сотрудничают, вы можете быть уверены, что предательство не за горами. Паук сбивает с толку моего персонажа, однако Куоритч хочет ясности. В Пауке есть что-то, что Куоритч действительно любит. Я думаю, что уважение и восхищение друг к другу у них действительно развиваются, равно как враждебность и манипуляция. Отношения будут углубляться — в худшую и лучшую стороны».

«Аватар: Огонь и пепел» расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Другие детали пока не раскрываются. Главные роли сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).