Каким получился финал «Игры в кальмара»

История движется к трагическому финалу.

Фанаты «Игры в кальмара» в основном сходятся во мнении: историю стоило бы завершить на первом сезоне, потому что второй вышел проходным и цеплял всего парой ярких моментов. Впрочем, на продолжение всё равно возлагали надежды, так как конфликт Сон Ки-Хуна и Фронтмена обострился до предела. И не зря. Трёх эпизодов достаточно, чтобы заявить: финальный сезон, вышедший 27 июня, определённо лучше второго.

«Игра в кальмара»: главное о сериале

Название: «Игра в кальмара» (Squid Game).

«Игра в кальмара» (Squid Game). Автор: Хван Дон-хёк.

Хван Дон-хёк. Актёры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие.

Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, О Ён-су и другие. Дата выхода: 27 июня 2025 года (третий сезон)

27 июня 2025 года (третий сезон) Сколько серий: шесть эпизодов.

шесть эпизодов. Жанр: триллер, драма.

триллер, драма. Страна: Южная Корея.

Третий сезон «Игры в кальмара»: где смотреть?

Весь сезон уже вышел на Netflix. Есть русские озвучка и субтитры.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

Время на раскачку больше не тратят, сразу мясо

Если говорить честно, то третьего сезона «Игры в кальмара» не существует. Эпизоды, которые вышли 27 июня, — неотделимая часть второго, где всё завершилось на полуслове.

У финала вообще нет ни завязки, ни экспозиции, в нём сразу начинается мясо. Такой подход на удивление хорошо работает. Особенно на фоне прошлой арки, которая слишком долго раскачивалась, тратила много времени на знакомство с героями и неохотно показывала игры. Теперь же только в первых трёх эпизодах уместили два жестоких соревнования.

С играми ситуация слегка противоречивая. Прятки — безоговорочный шедевр и одна из главных находок режиссёра. За один эпизод он показал человеческую жестокость, предательства, безумие, кровищу и много смертей симпатичных персонажей. Некоторые расправы сильно удивляют, разбивают сердце и сильно повышают ставки. Всё же в игру вступает, так скажем, новый персонаж, о котором нужно заботиться.

После пряток финальному сезону хочется рукоплескать, однако дальше команда сбавляет обороты. Следующая игра со скакалкой кажется откровенно проходной. По накалу страстей она недотягивает ни до перетягивания каната, ни до легендарных прыжков по стёклам. Режиссёр понимал это, так что выдумал препятствия, которые добавляют хоть сколько-то страстей. Результат получился максимум сносным.

Впрочем, главная проблема — VIP-персоны. Если в первом сезоне они ошарашивали и вызывали ярость, то в финальным напоминают клоунов. Богачи бегают по коридорам с автоматами, несут абсолютную чушь и не имеют занятного характера. Випы — карикатурные сволочи, что превращают триллер в неуместную сатиру.

Проблему усугубляет сомнительный официальный дубляж. Герои в основном говорят нормально, но випы слишком театральны и вообще не кажутся вменяемыми людьми. В итоге при появлении миллиардеров вместо озвучки хочется включить субтитры.

Покритиковать стоит и персонажей. Кажется, что за весь второй сезон и половину третьего развитие получила жалкая горстка участников. А когда герои менялись, то зачастую слишком резко. Если предательство парня, что не донёс патроны, хорошо работает и порождает сильную драматическую сцену, то к бабуле есть вопросы. Её трансформация в конце пряток очень неожиданная и не сказать, что убедительная.

Стоит ещё раз уточнить: несмотря на минусы, финальный сезон за три эпизода приносит больше эмоций, чем весь второй. А ведь впереди должны быть новые сюрпризы!

Третий сезон «Игры в кальмара»: стоит ли смотреть?

Если разочаровались в «Игре в кальмара» после второго сезона, смело беритесь за финальный. Он не впечатлит так же сильно, как первый, но всё равно принесёт достаточно эмоций. Теперь главное, чтобы концовка не подвела.

Оценка трёх эпизодов третьего сезона — 7,5 из 10