Гарри Бардин снимет «Русский вальс» при поддержке зрителей

Сбор средств на новый анимационный фильм Гарри Бардина «Русский вальс» стартовал на краудфандинговой платформе Planeta.ru. «Русский вальс» станет седьмой картиной режиссера, созданной при участии зрителей.

© РИА Новости

«Шесть фильмов — это много. И каждый раз, обращаясь к вам, я верил, что вы подставите мне свое плечо. И вот я снял свою последнюю картину — "Плач на все времена", и вроде бы затих. Казалось, что новых идей не будет, и я не буду вас беспокоить своими просьбами. Но пришла идея! Пришла такая идея, что она потребовала от меня её воплощения. Идея — замечательная! Это будет история человека в России», — поделился Гарри Бардин на странице проекта.

Новая история будет рассказана под вальс Дмитрия Шостаковича. Музыку для фильма предоставил Владимир Спиваков, скульптуру главного героя — «Преодоление» — подарил автор работы Андрей Налич. Идея, сценарий и раскадровка уже готовы — теперь дело за поддержкой зрителей.

Гарри Бардин — один из самых узнаваемых авторов в истории отечественной анимации, создатель «Летучего корабля», «Гадкого утенка», «Приключений Хомы» и множества других фильмов, лауреат международных и российских премий, включая «Нику» и «Золотую пальмовую ветвь» Канн. ИнтерМедиа напоминает, что с 2012 года фильмы Гарри Бардина появляются на свет благодаря краудфандингу — народному финансированию. При участии тысяч людей на Planeta.ru были созданы «Ave Maria», «Болеро-17», «Песочница», «Слушая Бетховена» и другие картины. Вместе с фильмами зрители помогли сохранить и саму студию — оплатили ремонт, коммунальные услуги, без которых работа оказалась бы невозможной.

Теперь каждый желающий снова может стать не только зрителем, но и соавтором — имя крупного спонсора появится в титрах фильма рядом с именем самого режиссера.