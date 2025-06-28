Мэтт Ривз закончил сценарий продолжения «Бэтмена»

Режиссер Мэтт Ривз сообщил, что сценарий сиквела «Бэтмена» официально завершен. Об этом он рассказал в социальных сетях, опубликовав черно-белое фото титульного листа сценария с расплывчатым изображением летучей мыши и надписью, которую можно прочесть как «The Batman: Part II».

© кадр из фильма «Бэтмен»

«Партнеры по борьбе с преступностью», – отметил Ривз в подписи к посту, отметив в нем и Мэттсона Томлина — соавтора сценария.

Фраза намекает на Робина, который не появился в первом фильме, но давно обсуждается как возможное дополнение к новой франшизе.

Продолжение было анонсировано еще в апреле 2022 года — сразу после успешного старта первой части, собравшей $772 млн в мировом прокате. В фильме сыграли Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн), Зои Кравиц (Селина Кайл), Пол Дано (Загадочник), Колин Фаррелл (Пингвин), Энди Серкис (Альфред), Джеффри Райт (Гордон) и другие.

Грядущий фильм выйдет 1 октября 2027 года, спустя более пяти лет после оригинала. Задержку в работе над сиквелом объясняли тщательной проработкой сценария и плотным графиком Мэтта Ривза.

На данный момент «Бэтмен 2» остается частью отдельной линейки DC Elseworlds и не входит в обновленную киновселенную DC, которую строят Джеймс Ганн и Питер Сафран. Однако первая часть уже породила телеспин-офф — сериал «Пингвин» с Колином Фарреллом, который стал третьим по популярности дебютом на Max после «Дома дракона» и «Одни из нас».