Завершены съемки третьей части «Чебурашки»

«Чебурашка второй давно снят и третий тоже», — сказал актёр, играющий в фильме Гену. Ранее создатели российской киноленты заявили, что сиквел выйдет в прокат 31 декабря 2025 года.

© кадр из фильма «Чебурашка»

Фильм «Чебурашка» вышел в кинотеатрах 1 января 2023 года. Картина стала самой кассовой за всю историю отечественного проката. Она обошла комедию Клима Шипенко «Холоп» и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар».

Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Фёдор Добронравов и Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.