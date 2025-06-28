Какие новые фильмы уже можно посмотреть в Сети

Три актёра-импровизатора внедряются в лондонскую мафию, ювелир попадает в прошлое и пытается спасти свою любовь, дворняжка соревнуется с породистыми псами за денежный приз, а адвокат оказывается в тюрьме. Пополняем свою кинокопилку вместе с нашей новой подборкой фильмов, ставших доступными в сети.

© кадр из фильма «Мой любимый двортерьер»

Под прикрытием (18+)

Режиссёр: Том Кингсли

Рейтинг "КиноПоиска": 6.9

Время: 1 час 49 минут

О чём фильм. К Кэт (Брайс Даллас Ховард) - к актрисе-неудачнице, которая ведёт курсы импровизационной комедии, Марлону (Орландо Блум) - поклоннику системы Станиславского, снимающемуся в рекламе пиццы, и ученику Кэт офисному клерку Хью (Ник Мохаммед) обращается полиция. Три импровизатора получают задание внедриться в криминальный мир Лондона. И они должны оставаться в образе хитрых грабителей и жестоких убийц, чего бы им это ни стоило.

Что интересного. Криминальную комедию снимали в Лондоне. Оригинальный сценарий написан Дереком Коннолли и Колином Треворроу, а адаптировали его под британские реалии комедийный дуэт The Pin. А режиссёр фильма Том Кингсли - обладатель премии BAFTA за чёрную комедию "Чёрный пруд" (18+). Очарование Брайс Даллас Ховард, раскрывшийся комедийный талант самого знаменитого эльфа планеты - Орландо Блума - и смешные "нелепости" от Ника Мохаммеда по отзывам критиков делают фильм смешным и не тяжеловесным. Том Кингсли грамотно соблюдает пропорции криминала и комедии, не скатываясь в шаблонность.

Кому не понравится. Тем, кто считает, что развлекательные фильмы засоряют киноиндустрию и тормозят картины, претендующие на статус произведения искусства. Вам будет трудно разглядеть за экшн-сценами и самоиронией фильма мысль о втором шансе для тех, кому не повезло в жизни раскрыть свой талант.

Память сердец (18+)

Режиссёр: Ольга Осорио

Рейтинг "КиноПоиска": 6.8

Время: 1 час 39 минут

О чём фильм. 1999 год. Востребованный и угрюмый ювелир Хуан Пабло (Марио Касас - взрослый Хуан, Энцо Оливер - юный) успел добиться успехов в США, в Нью-Йорке готовится его новая выставка. По семейным обстоятельствам он возвращается в родной город Вилласанта, и память переносит его в 1976 год. Здесь 23 года назад у 19-летнего Хуана был роман с женщиной по имени Селия (Мишель Дженнер - взрослая Селия, Зои Льенас-Бонафонте - юная). Она была намного его старше, владела ателье, ходила в роскошных нарядах. Мужчина вспоминает, как была прекрасна их любовь и как сильно она ранила его. Как вдруг он оказывается в 1953 году, где встречает свою Селию, только юную. Возможно, теперь он поймёт, почему она оставила его много лет назад и правда ли, что истинная любовь - без срока давности.

Что интересного. Когда вышли две части фильма "Три метра над уровнем неба" (18+), Марио Касас стал крашем миллионов подростков по всему миру. Но буйный Аче подрос и стал сниматься в глубоких драмах: стоит вспомнить хотя бы фильм "Невидимый гость" (18+). Кстати, в "Памяти сердец" может показаться, что именно герой Касаса оказывается в центре повествования, однако Ольга Осорио сняла историю женщины, а не воспела "рыцаря", который убивался по ней 23 года. Фильм снят по роману Элии Барсело. Съёмки проводили в городе Эльсьего. А режиссёр признавалась в одном из интервью, что при создании кинокартины вдохновлялась фильмом "Любовное настроение" (18+) Вонга Кар-Вая.

Кому не понравится. Тем, кто не любит фильмы с перемещениями во времени, ведь зачастую трудно разгадать цепочку судьбоносных хитросплетений и развязать временные петли, не утратив смысла. А тут ещё и любовная драма: главное, чтобы голова не вскипела от эмоциональной перегрузки.

Мой любимый двортерьер (6+)

Режиссёр: Джон Шиди

Рейтинг "КиноПоиска": 8.1

Время: 1 час 31 минута

О чём фильм. Яркая, поцелованная солнцем Энни (Лили Латорре) подбирает на улице очень умного пса. Она придумывает ему породу "двортерьер" и кличку Коротышка. Пёс хорошо поддаётся дрессировке и выполняет многие команды лучше породистых собак. Чтобы помочь родителям (Джай Кортни и Селеста Барбер) вылезти из долговой ямы, Энни решает вместе с Коротышкой принять участие в международном конкурсе для собак и выиграть денежный приз. Только вот у двортерьера открывается страх публичных выступлений, а среди его конкурентов - все породистые собаки с большим опытом.

Что интересного. Фильм снят по одноимённой детской книге австралийского писателя Крейга Сильви. Коротышку играет австралийская кинособака, известная своим трудолюбием и обучаемостью, по кличке Сквид. Это первый опыт Сквида в съёмках художественного фильма.

Кому не понравится. Фильм оставит равнодушными тех, кто перерос детские фильмы о животных с заведомо счастливой концовкой и любит ломать голову над лихо закрученными сюжетами. Однако иногда предсказуемость, если она про доброту и любовь, не помешает в жизни.

Генри Джонсон (18+)

Режиссёр: Дэвид Мэмет

Время: 1 час 25 минут

О чём фильм. Генри Джонсон (Эван Джоникайт) - "маленький человек", обыкновенный адвокат. Однако после того, как он пытается вытащить друга из тюрьмы, он сам попадает за решётку. Потерянный и одинокий Генри кричит о своей невиновности, но постепенно тонет в сюрреалистическом кошмаре юридической системы. Каждый, кто встречается на его пути, манипулирует им, и Генри уже не знает, где прячется правда.

Что интересного. В истории кино известны случаи, когда фильм снимался в рекордные сроки: 12 дней, 3 дня, даже 6 секунд. И "Генри Джонсон" точно входит в ряд этих "скороспелок" - фильм был снят за пять дней. В фильме помимо Джоникайта играют также Шайа ЛаБаф, Кристофер Бауэр и Доминик Хоффман. Режиссёр фильма Джон Мэмет, который ранее работал над сценарием к фильму "Ганнибал" (18+) с Энтони Хопкинсом, снял фильм по адаптации собственной пьесы. А актёры фильма играли этот же сценарий на театральной сцене в спектакле Мэмета.

Кому не понравится. Мэмет - фанат диалогового кино, в котором практически не происходит никакого действия, а весь фильм в итоге можно свести к трём-четырём диалогам. Если вам не хочется тратить время на этот полуторачасовой подкаст, то найдите что-то динамичнее на вечер.