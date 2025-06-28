Анонсирован фильм про Андрея Рублева

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) анонсировала выход документального фильма «Breaking Back» («Путь назад» или «Обратный брейк») о российском теннисисте Андрее Рублёве.

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«Обратный брейк»: откровенный, честный взгляд на человека, стоящего с ракеткой. Скоро на большом экране», — сообщается на официальной странице ATP в социальных сетях.

«Теннис — это моя жизнь. Для меня нет ничего важнее. Когда что-то идёт не так, тебе кажется, будто ты умираешь. Я всё ещё люблю теннис, хочу добиваться лучших результатов, но теперь уже по-другому — здоровым путём, а не через вечную борьбу», – сказал Рублёв в трейлере к фильму.

27-летний Рублёв является победителем 21 турнира ATP в одиночном и парном разрядах, обладателем Кубка Дэвиса — 2021 и Кубка ATP — 2021 в составе сборной России, а также олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.