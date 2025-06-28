Как создают интерьеры для съемок в кинопарке «Москино»

Кинопарк «Москино» — это не только масштабные натурные площадки, но и тщательно проработанные интерьерные пространства. На территории создано уже более 24 объектов, где были сняты такие популярные фильмы, как «Князь Андрей», «Буратино», «Олень» и другие. Об этом в субботу, 28 июня, рассказал главный художник кинопарка «Москино» Сергей Февралев.

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Работа художников над декорациями, в том числе и над интерьерными, начинается со сценария, в котором указаны жанр, прописан сюжет, показана эпоха. После этого специалисты собирают иконографический материал. Художники посещают музеи, места, где происходили события, читают книги, работают с консультантами.

«Интерьер квартиры главного героя — это отражение его характера: его ощущение дома и уюта в планировке пространства, в стиле и компоновке предметов, в цветовом решении», — отметил Февралев.

Так, при создании интерьера «Театра Гонзаги» сохранены пропорции сцены, зрительного зала и фойе существующего памятника архитектуры — театра, построенного архитектором и театральным декоратором XIX века Пьетро Гонзаго (Гонзага) в усадьбе Архангельское.

В декорации «Витебский вокзал» воссоздан оригинальный интерьер плацкартного вагона, который был в ходу с 60-х годов прошлого века. Он передает атмосферу поездок по железной дороге времен СССР и его можно адаптировать под любой проект, передает официальный портал мэра Москвы.

В кинопарке «Москино» этим летом пройдут свыше 50 разнообразных мероприятий для детей, в том числе мастер-классы, экскурсии и цирковые выступления. Так, с июня по август юных посетителей ждут незабываемые путешествия в мир кино.