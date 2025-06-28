Когда стартуют съемки американской версии «Игры в кальмара»

Издание What's on Netflix сообщило, что съёмки американской версии «Игры в кальмара» стартуют в декабре. Новый сериал снимут в Лос-Анджелесе.

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События нового шоу развернутся в той же вселенной, что и оригинал, только местом действия станет США. По данным СМИ, сериал уже получил название — «Игра в кальмара: Америка». Шоураннером проекта выступит Дэвид Финчер — автор культовых фильмов «Семь» и «Бойцовский клуб». Сам сериал выйдет не раньше 2027 года.

Третий сезон «Игры в кальмара» вышел на Netflix 27 июня. По сюжету Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Он сталкивается лицом к лицу с организатором таинственных игр и должен положить конец кровавым испытаниям.