Зрители оценили третий сезон «Игры в кальмара»

27 июня состоялась премьера третьего сезона «Игры в кальмара» — продолжения самого популярного сериала от Netflix. Многие зрители уже посмотрели все шесть серий и неоднозначно оценили их: на агрегаторе Rotten Tomatoes продолжение рекомендуют к просмотру только 51% зрителей.

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Некоторые отметили, что сериал продолжает оставаться напряжённым, а новые игры оказались интересными и эпичными. При этом многие считают финал разочаровывающим и нелогичным. Большинство зрителей уверены, что сюжет третьего сезона был написан в спешке и авторы не смогли придумать хорошее завершение.

Что пишут зрители о третьем сезоне «Игры в кальмара»

«Крайне разочарован сезоном. Netflix не стоило делать такое продолжение, а сценаристы просто написали плохой сюжет».

«Начало сезона было идеальным, но финал оказался худшим. Непонятно, почему авторы выбрали такое завершение».

«В третьем сезоне было слишком много сюжетных линий, которые либо никуда не ведут, либо вообще не имеют значения».

«Финальный сезон стоит смотреть из-за потрясающих актёров и напряжённых новых игр».

Третий сезон «Игры в кальмара» завершает сюжетную линию всего сериала. Сейчас Netflix работает над американской версией сериала, которую создаёт Дэвид Финчер («Бойцовский клуб»).