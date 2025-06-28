Автор «Игры в кальмара» рассказал, когда изменил финал сериала

Издание Variety взяло интервью у автора популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёка. Он рассказал о финале третьего сезона.

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По словам создателя шоу, изначально он планировал другую концовку. Однако во время написания сценария ко второму и третьему сезонам он понял, что другого финала быть не может. Автор отметил, что доволен тем, как закончился сериал.

«Когда я не знал, какую историю я хочу рассказать во втором и третьем сезонах, я представлял себе другую концовку. А затем, когда я проходил через процесс написания сценария, когда я создавал своих персонажей, когда я закладывал основу истории, я понял, что эта история не должна заканчиваться так. Нынешний финал — это лучший и правильный конец для арки Сон Ки Хуна. На самом деле произошли крайне радикальные изменения в концовке по сравнению с тем, что у меня было в голове изначально».

Третий сезон «Игры в кальмара» вышел 27 июня на Netflix. Критики положительно оценили финал сериала, а вот зрители оказались разочарованы. На агрегаторе Rotten Tomatoes сезон рекомендуют к просмотру 83% обозревателей, но только 51% зрителей. Некоторые пользователи заявляют, что концовка испортила всё впечатление о шоу, тогда как других полностью устроил финал.