Кто снимет байопик про группу Scorpions

Съемки игрового фильма о группе Scorpions проходят в павильонах Warner Bros. Studios Leavesden в Лондоне. Как сообщает Deadline, режиссером байопика выступает Алекс Ранаривело («Прирожденный гонщик», «Голливудское Рождество»), сценарий написал Марк Эндрюс («Храбрая сердцем», «Джон Картер»), а главные роли исполнят Доминик Уэст («Корона», «Аббатство Даунтон»), Александр Дреймон («Последнее королевство»), Людвиг Трепте («Наши матери, наши отцы»), Эдвард Спелирс («Ты», «Пятый битл»), Дэвид Кросс («Начало времен», «Чем мы заняты в тени») и Люк Брэндон Филд («Кролик Джоджо», «Интервью с вампиром»). За производство отвечает ESX Entertainment.

© globallookpress

В основе сюжета фильма культовый гимн Scorpions «Wind of Change», который стал саундтреком к окончанию Холодной войны, символизируя надежду, мир и единство. Благодаря своей музыке, с хитами от «Rock You Like a Hurricane» до «Still Loving You», Scorpions помогли преодолеть пропасть между Востоком и Западом.

Дреймон сыграет гитариста Рудольфа Шенкера, Трепте — вокалиста Клауса Майне, Спелирс — гитариста Маттиаса Ябса, а Филд — барабанщика Германа Раребелла. Уэст появится в роли их менеджера Дока Макги, а Кросс - Андрея, друга группы, заключенного по ту сторону Берлинской стены.

Выход фильма в прокат ожидается уже в 2025 году.