«Это было ужасно»: Симоньян рассказала о съемках в фильме мужа

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала об опыте съемок в кино. Однажды она сыграла эпизодическую роль в фильме мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна, но этот опыт оказался для нее неприятным.

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По ее словам, она исполнила роль журналистки, которая должна была задать вопрос, держа в руках микрофон.

Удивительно, но я, с 18 лет работая в прямом эфире, не знала, как себя вести, куда деть руки, куда вообще деться. Это было ужасно. Одно дело — быть собой, а другое — играть. Для меня это было очень неприятно — как будто меня вынуждают врать. Я зареклась и больше никогда не снималась, — сообщила Симоньян.

При этом журналистка высоко оценила режиссерский талант супруга, отметив, что понять, как он снимает кино, почти невозможно, даже находясь рядом с ним на площадке, передает портал «Радио1».

Открылся предзаказ на роман Маргариты Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра». По ее словам, все гонорары от продаж книги будут направлены на помощь людям.