Госдума смягчит требования к онлайн-кинотеатрам

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил о намерениях доработать законопроект о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров. Речь идёт о принятом 24 июня законопроекте, обязывающем легальные онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения для всех фильмов и сериалов.

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Однако документ доработают из-за риска отката российской аудитории на пиратские платформы. Поправки к законопроекту предполагают получение онлайн-кинотеатрами прокатных удостоверений только для новых фильмов и сериалов. А для тех кинолент, которые уже размещены на сайтах кинотеатров, прокатные удостоверения не потребуются.

Боярский отметил, что новые требования позволят избежать многолетнего оформления документов на существующий контент. Так, порядка 90% существующего стримингового контента, размещённого на «Кинопоиске», пришлось бы удалить, согласно новому закону. Поэтому игроки рынка надеются на озвученные поправки.