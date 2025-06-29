Захар Прилепин призвал делать ставку на отечественное кино

Доля кинопроката в России, отведенная для национальных фильмов, должна составлять не менее 90%, чтобы содействовать продвижению отечественных ценностей. Таким мнение в беседе с ТАСС поделился подполковник Росгвардии, писатель и общественный деятель Захар Прилепин.

"Квота [на национальные фильмы] должна составлять 90%. Оставшиеся 10% пусть занимаются самовыражением. Наш кинематограф не может существовать на частные средства. Фильм получает 300, 500 или даже 700 миллионов рублей, и при этом у кого-то возникает вопрос: почему творцы должны связывать часть своих идей с заботами и ценностями государства? Это вызывает удивление и раздражение. А с чем они еще вообще должны это сопрягать?", - рассуждает собеседник агентства.

Прилепин добавил, что поддержка отечественного производителя в кино, литературе, театре и других видах искусства должна происходить перманентно.

"Таких низких показателей продаж отечественного контента нет ни в одной стране мира. <...> В конечном итоге все оборачивается бесконечным потоком демагогии, где утверждается, что у нашего потребителя пытаются отнять свободу выбора", - добавил он.

Писатель призвал делать ставку на отечественных деятелей культуры, сместив акценты на культурном рынке России с зарубежных авторов.

"Американские, французские, итальянские и иные игроки в сфере культуры прекрасно защищают собственного производителя. И не позволяют заходить на рынок 90% производителям иностранного контента. У нас эти показатели ниже", - заключил Прилепин.

Ранее в беседе с ТАСС народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов также отметил необходимость увеличения квоты на фильмы, заявленные государством. По его мнению, она должна составлять 30%. Певцов добавил, что большая проблема заключается в кинопрокатных компаниях, которые находятся в частных руках: они показывают те фильмы, которые выгодны им, а не государству.