Когда в России покажут ретроспективу аниме Хаяо Миядзаки

Ретроспектива фильмов Хаяо Миядзаки "Сказочная вселенная Хаяо Миядзаки" пройдет с 7 по 20 июля в кинотеатре "Художественный". Японский режиссер Хаяо Миядзаки - трехкратный обладатель премии "Оскар", в том числе - почетной премии за вклад в развитие мировой анимации.

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Зрители увидят девять картин режиссера: от значимого для студии Ghibli хита "Навсикая из долины ветров" до культовых лент "Ходячий замок", "Унесенные призраками" и "Мой сосед Тоторо", а также последнего на данный момент фильма классика "Мальчик и птица", получившего премию "Оскар" в 2024 году. Показы пройдут в дубляже на русском языке.

Ретроспектива "Сказочная вселенная Хаяо Миядзаки" станет вторым мероприятием нового направления "Художественный - детям", в рамках которого в кинотеатре проходят премьеры и прокат анимационных детских и семейных фильмов, ретроспективные программы и специальные показы. Расскажем подробнее, какие картины вошли в ретроспективу.

"Ходячий замок" (2004)

Злая ведьма заточила молодую девушку в тело старухи: девушка-бабушка в ужасе убегает из города и набредает на волшебный замок, куда устраивается домработницей. В основу сценария лег одноименный сказочный роман английской писательницы Дианы Уинн Джонс. Номинация на премию "Оскар" в 2006 году.

"Навсикая из долины ветров" (1984)

Первый авторский проект Миядзаки, созданный еще до основания студии Ghibli. Экранизация его собственной манги о постапокалиптическом мире и смелой княгине, которая стремится наладить контакт между людьми и восставшей против них природой.

"Мальчик и птица" (2023)

Мальчик и цапля отправляются в потусторонний мир на поиски пропавшей мачехи. Последняя на данный момент работа Миядзаки вдохновлена классикой японской литературы - романом "Как поживаете?" Есино Гэндзабуро 1937 года. Премия "Оскар" за лучший анимационный фильм в 2024 году.

"Рыбка Поньо на утесе" (2008)

Маленькая любопытная рыбка - дочь колдуна и прекрасной морской богини - уплывает из дома, чтобы понаблюдать за жизнью людей. Она знакомится с мальчиком, живущем с матерью на берегу океана. Он дает ей новое имя - Поньо. Они становятся неразлучными друзьями, и теперь рыбка мечтает стать человеком.

"Мой сосед Тоторо" (1988)

Приключения двух девочек и доброго лесного духа, образ которого впоследствии стал частью логотипа студии Ghibli. Именно с этого фильма для отечественного зрителя началось знакомство с творчеством японского аниматора - в конце 1980-х картина шла в советском прокате.

"Принцесса Мононоке" (1997)

Сочетая в себе магию красочных сказок и брутальность древних легенд, картина рассказывает о противостоянии обитателей Древнего Леса и Железного города. Сюжет разворачивается в средневековой Японии - удивительный мир, где люди существуют наравне с духами и фантастическими существами.

"Ведьмина служба доставки" (1989)

Ведьме Кики исполнилось 13 лет - теперь ей пора пройти годичную практику вдали от дома. Она седлает метлу и вместе с верным черным котом отправляется на поиски подходящего места. Выбор падает на уютный прибрежный город, где она открывает свое дело: службу доставки.

"Ветер крепчает" (2013)

Талантливый инженер-романтик грезит об изящных самолетах, способных обогнать ветер, но исторические обстоятельства требуют машины совершенного другого типа. В основу сюжета легла одноименная манга самого Миядзаки о конструкторе Дзиро Хорикоси, который работал над японскими истребителями во время Второй мировой войны. Номинация на премию "Оскар" в 2014 году.

"Унесенные призраками" (2001)

Один из самых влиятельных анимационных фильмов в истории кино - сказка о девочке Тихиро, которая вместе с родителями оказывается в таинственном пустынном городе. Премия "Оскар" в 2003 году и "Золотой Медведь" Берлинского кинофестиваля-2002.