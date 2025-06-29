В Сеуле прошел парад в честь финального сезона сериала «Игра в кальмара»

В столице Южной Кореи Сеул состоялся парад в честь заключительного сезона сериала о состязаниях на выживание «Игра в кальмара». Об этом сообщает «Российская газета».

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Мероприятие состоялось вечером 28 июня на главной улице города Сечжон-ро. Парад организовали компания Netflix и представители мэрии Сеула. Шествие проследовало от ворот Кванхвамун до площади перед мэрией.

Парад в честь «Игры в кальмара», несмотря на жару, посетили десятки тысяч корейских и иностранных зрителей. На демонстрации был представлен один из главных символов сериала — гигантская кукла Ён Хи из игры «Тише едешь — дальше будешь». Посетители также смогли увидеть большую копилку с призом, светящиеся символы O и X, пузыри с изображениями сахарных леденцов.

На параде актеры в зеленых спортивных костюмах разыгрывали сцены из сериала, а музыканты маршевого оркестра в розовой форме охранников исполнили саундтрек к фильму. В конце вечера на сцену мероприятия вышли режиссер и звезды всех сезонов сериала в том числе актеры Ли Чжон Чжэ, Пак Хэ Су, Чхве Сын Хён, Чо Ю Ри и другие.

В связи с организацией мероприятия весь маршрут шествия был перекрыт для автомобилей. Безопасность зрителей обеспечивали сотрудники полиции и организаторы.

Третий сезон нашумевшего южнокорейского сериала «Игра в кальмара» режиссера Хван Дон Хёка вышел на платформе Netflix 27 июня, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».