Когда состоится онлайн-премьера фильма «Балерина»

Студия Lionsgate объявила дату цифрового релиза фильма «Балерина». Боевик по вселенной «Джона Уика» выйдет на сервисах Amazon Prime Video и iTunes 1 июля.

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Таким образом, лента доберётся до онлайн-кинотеатров меньше чем через месяц после выхода в прокат. За это время картина собрала более $ 103 млн. Учитывая бюджет около $ 80 млн и траты на маркетинг в размере примерно $ 100 млн, боевик так и не начал приносить прибыль.

«Балерина» рассказывает о профессиональной балерине, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас («Достать ножи»), а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Изначально картина должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появился и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.