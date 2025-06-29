Персонаж Пола Уокера вернется в «Форсаже 11»

Долгожданное возвращение.

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На днях на просторах сети стали появляться видеоролики, записанные посетителями фестиваля FuelFest, одним из приглашенных гостей которого стал Вин Дизель. Актер сделал несколько анонсов, порадовавших публику. Одним из них стала новость о возвращении персонажа Пола Уокера — Брайана О’Коннера — в финале серии фильмов.

На видеоролике пользователя TikTok под ником Amanda Cline слышна речь актера, в которой он делится тремя инсайдами будущей части.

Возвращение Брайна

Ранее в сети уже появлялись слухи о возвращении Брайана в 11-й части, но в этот раз Вин, судя по всему, сделал официальное заявление, сообщив, что зрители увидят в финале персонажа покойного Пола Уокера.

Локация — LA

Актер порадовал фанатов франшизы новостью о том, что персонажи «Форсажа» вернутся в Лос-Анджелес.

Дата выхода

Точная дата до сих пор неизвестна, но Вин Дизель дал наиболее близкую ориентировку — апрель 2027-го года.