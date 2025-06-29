Персонаж Пола Уокера вернется в «Форсаже 11» — Вин Дизель анонсировал детали фильма
Долгожданное возвращение.
На днях на просторах сети стали появляться видеоролики, записанные посетителями фестиваля FuelFest, одним из приглашенных гостей которого стал Вин Дизель. Актер сделал несколько анонсов, порадовавших публику. Одним из них стала новость о возвращении персонажа Пола Уокера — Брайана О’Коннера — в финале серии фильмов.
На видеоролике пользователя TikTok под ником Amanda Cline слышна речь актера, в которой он делится тремя инсайдами будущей части.
Возвращение Брайна
Ранее в сети уже появлялись слухи о возвращении Брайана в 11-й части, но в этот раз Вин, судя по всему, сделал официальное заявление, сообщив, что зрители увидят в финале персонажа покойного Пола Уокера.
Локация — LA
Актер порадовал фанатов франшизы новостью о том, что персонажи «Форсажа» вернутся в Лос-Анджелес.
Дата выхода
Точная дата до сих пор неизвестна, но Вин Дизель дал наиболее близкую ориентировку — апрель 2027-го года.