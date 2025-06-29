Будет ли четвертый сезон «Игры в кальмара»

В финале последней серии уже скрыты намёки на будущее.

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27 июня вышел третий сезон сериала «Игра в кальмара», который завершил историю Сон Ки Хуна. Финал ждали и активно обсуждали, чем же закончится история, которая неожиданно для многих прогремела в 2021 году. В этом материале расскажем, будет ли четвёртый сезон и что вообще ждёт сериал дальше.

«Игра в кальмара»: будет ли четвёртый сезон

Ещё до выхода третьего сезона «Игры в кальмара» было подтверждено, что он станет заключительным в «корейской трилогии». Создатель сериала Хван Дон-хёк снимал два сезона одновременно, причём третий сезон изначально планировалось сделать частью второго — и это видно по финальной версии шоу.

Перед выходом второго сезона Хван подтвердил, что он решил разделить эпизоды, в результате чего было выпущено оба сезона отдельно с разницей в полгода. Финал третьего сезона закончил историю всех персонажей, включая ведущего Игр Хван Ин Хо и главного героя Сон Ки Хуна. Продолжение истории в четвёртом сезоне не имело бы смысла, если учитывать концовку третьего.

Чем закончился третий сезон «Игры в кальмара»

В финале третьего сезона главный герой трилогии Сон Ки Хун добирается до финального испытания новой игры, где ему говорят сделать выбор — сохранить жизнь себе и убить ребёнка либо наоборот. Сон Ки Хун принимает решение убить себя, чтобы ребёнок остался жив.

Спустя полгода после завершения Игр ведущий Хван Ин Хо отправляется в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с 14-летней дочкой Сон Каи Хуна. Он рассказал ей о смерти отца и передал его личные вещи. В какой-то момент Ин Хо замечает американского вербовщика Игр, который играл с бездомным в ттакджи в переулке. Роль вербовщика исполнила актриса Кейт Бланшетт.

Третий сезон «Игры в кальмара» — это не финал франшизы

Хотя «Игра в кальмара» в третьем сезоне заканчивается закономерным финалом, наследие сериала будет жить: по утечкам, Netflix создаёт на его основе несколько отдельных сериалов.

По информации СМИ, Netflix планирует снять американскую версию сериала, автором которой выступит сам Дэвид Финчер («Бойцовский клуб», «Социальная сеть», «Охотник за разумом»). Возможно, финальная сцена с американским вербовщиком в «Игре в кальмара» имеет какую-то связь с будущим спин-оффом.

Американская версия сериала, если верить инсайдерам, получила одобрение самого Хвана, который не участвует в творческом процессе. Неясно, будет ли грядущая версия от Финчера считаться официальным спин-оффом «Игры в кальмара» либо это будет отдельный от вселенной ремейк. Возможно, действие обоих сериалов происходит в одной и той же вселенной, если учитывать визит ведущего в Лос-Анджелес. Точная связь между обоими сериалами официально ещё не раскрыта.

Какие ещё спин-оффы «Игры в кальмара» могут появиться

В одном из интервью Хван сказал, что хотел бы в будущем рассказать, чем занимались люди, работавшие над созданием Игр, в течение трёхлетнего перерыва между первым и вторым сезоном:

На самом деле у меня была идея о возможном спин-оффе между первым и вторым сезоном, когда Ки Хун искал вербовщиков. Может быть, я мог бы показать, чем занимались вербовщики, капитан Пак, офицеры и люди в масках в это время — не на игровой арене, а за её пределами. Это лишь смутное представление, которое, возможно, будет развито в будущем.

Южнокорейский актёр Ли Бён-хон, играющий ведущего в сериале, намекнул на возможное продолжение с участием его персонажа или другой важной фигуры. Будет ли реализована какая-либо из этих идей, пока неясно.

Но, с учётом популярности, которую «Игра в кальмара» приобрела, вполне логично, что Netflix захочет, чтобы сериал в том или ином виде продолжался. У вселенной есть потенциал для расширения, несмотря на финал третьего сезона.

Планы на будущее «Игры в кальмара»

По слухам, съёмки американской версии франшизы начнутся в декабре 2025 года. Возможно, они продлятся несколько месяцев, а в конце весны начнётся постпродакшен. Обычно этап постродакшена длится от шести до 12 месяцев, так что американскую версию стоит ждать не раньше конца 2026 года, а куда вероятнее – в течение 2027 года.

Помимо американского спин-оффа, по вселенной планируется ещё как минимум «Игра в кальмара в мире». Но что это будет, мы можем только догадываться.