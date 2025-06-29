Какие сериалы выходят в июле 2025 года

Финал «Песочного человека», еще одно продолжение «Декстера», вторая попытка выпустить российское фэнтези «Этерна», детектив про убийство в Йосемитском нацпарке, трип в 90-е от Романа Михайлова, романтическая комедия от создательницы «Девчонок» Лины Данэм, экранизация «Института» Стивена Кинга, новые серии «Скрежета металла» и многое другое. «Газета.Ru» изучила, какие сериалы выходят в июле, и рассказывает о самых интересных.

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«Песочный человек» (The Sandman) — 2 сезон, созд. Нил Гейман, Дэвид Гойер и Аллан Хейнберг

Где и когда смотреть: на Netflix — с 3 июля

Продолжение экранизации «Сэндмена» — цикла комиксов Нила Геймана о приключениях бога сна, который освобождается от векового заточения. После того, как Геймана обвинили в систематическом сексуализированном насилии (сам писатель это отрицает), стриминг Netflix объявил, что второй сезон «Песочного человека» станет последним. Он будет разбит на три части: первый том выйдет 3 июля, второй — 24-го, а 31 июля состоится премьера заключительного спецвыпуска. Подробнее о первом сезоне мы писали здесь.

«Дандадан» (Dandadan) — 2 сезон, реж. Абель Гонгора и Фуга Ямасиро

Где и когда смотреть: на JNN — с 4 июля / в «Амедиатеке» — в июле

Второй сезон аниме про внучку экстрасенса и юного уфолога, которые противостоят призракам и пришельцам. Кинотеатральная версия первых трех эпизодов (с кратким пересказом предыдущих серий) с подзаголовком «Злой глаз» идет в российском прокате с 19 июня.

«Этерна» — 1 сезон, реж. Сергей Трофимов

Где и когда смотреть: на «Кинопоиске» — с 5 июля

Масштабная экранизация фэнтезийной саги Веры Камши «Отблески Этерны», задуманная как отечественный ответ «Игре престолов». Полнометражный пилот «Этерна: Часть первая», вышедший в январе 2022 года, по всей видимости, был признан неудачным экспериментом: «Кинопоиск» удалил его из своей библиотеки, сериал был переработан с нуля с новой командой, которую вместо Евгения Невского (режиссера сериала «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена) возглавил оператор бекмамбетовских «Дозоров» и постановщик «Нулевого пациента» Сергей Трофимов.

«Разочарованные» — 1 сезон, реж. Денис Виленкин

Где и когда смотреть: в Okko — с 7 июля

Во втором сериале кинокритика, режиссера и актера дубляжа Дениса Виленкина («Кристина от А до Я») три девушки — Вера, Надежда и Любовь (Елизавета Шакира, Эрика Булатая и Софья Гершевич) — заводят дружбу после встречи на тематической вечеринке и начинают по-новому смотреть на жизнь. В драмеди снялись Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина, Григорий Верник, а также сам Виленкин и певец Леонид Агутин.

«Чересчур» (Too Much) — мини-сериал, созд. Лина Данэм и Луи Фелбер

Где и когда смотреть: на Netflix — с 10 июля

Ромком от создательницы сериала «Девчонки» Лины Данэм (а также ее супруга, лондонского музыканта Луи Фелбера). По сюжету жительница Нью-Йорка (Меган Сталтер из «Хитростей») после тяжелого расставания переезжает в Лондон, где влюбляется в инди-музыканта (Уилл Шарп из второго «Белого лотоса»), который совершенно не похож на романтического героя. В сериале снялись Эмили Ратаковски, Ричард Э. Грант, Рита Уилсон, Реа Перлман, Стивен Фрай и Эндрю Скотт.

«Открытый брак» — 2 сезон («Акт второй»), реж. Анна Курбатова

Где и когда смотреть: в Okko — с 10 июля

Продолжение драмеди «Открытый брак», которое вслед за своими героями взялось за полигамию и превратилось в антологию. В новых сериях новая пара в исполнении Павла Деревянко и Юлии Александровой точно так же пытается справиться с обоюдной изменой после многих лет супружества. В актерский состав сиквела вошли Равшана Куркова, Артем Ткаченко, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот и Артур Бесчастный, за постановку второго сезона отвечала одна из сценаристок сериала Анна Курбатова.

«Декстер: Воскрешение» (Dexter: Resurrection) — 1 сезон, созд. Клайд Филлипс

Где и когда смотреть: на Paramount+ with Showtime — с 11 июля

Продолжение сериала «Декстер» и мини-сериала «Декстер: Новая кровь» о похождениях убийцы, который охотится на других убийц. Местом действия новых эпизодов станет Нью-Йорк, куда Декстер (Майкл С. Холл) устремляется вслед за своим сыном Гаррисоном (Джек Олкотт). Туда же направляется и лейтенант Дэйв Батиста (Дэвид Зейес), один из главных героев оригинального сериала. Руководит проектом шоураннер первых сезонов «Декстера» и «Новой крови» Клайд Филлипс, в кадре должны появиться Питер Динклейдж, Ума Турман, Кристин Риттер, Дэвид Дастмалчян и Нил Патрик Харрис, а также ветераны шоу Джеймс Ремар, Джон Литгоу и Джимми Смитс.

«Институт» (The Institute) — 1 сезон, созд. Джек Бендер и Бенжамин Кэвелл

Где и когда смотреть: на MGM+ — с 13 июля

Экранизация романа Стивена Кинга об учреждении для детей со сверхъестественными способностями. Авторами проекта выступили режиссер «Остаться в живых» Джек Бендер (до этого он работал над кинговскими адаптациями «Под куполом» и «Мистер Мерседес») и Бенжамин Кэвелл, сценарист сериала «Противостояние». Во главе актерского состава — Бен Барнс («Хроники Нарнии: Принц Каспиан», «Тень и кость») и Мэри-Луиз Паркер («Дурман»).

«Путешествие на солнце и обратно», созд. Роман Михайлов

Где и когда смотреть: на Start — с 16 июля

Масштабный проект главного инди-режиссера последних лет Романа Михайлова — одновременно высказывание о 90-х и трип по всей его предыдущей фильмографии. Подробнее о сериале «Газета.Ru» писала здесь, а тут мы составляли рейтинг всех фильмов кинематографиста, которого называют русским Линчем.

«То лето, когда я похорошела» (The Summer I Turned Pretty) — 3 сезон, созд. Дженни Хан

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — с 16 июля

Финал сериала по трилогии Дженни Хан («Всем парням, которых я любила»), которую писательница сама же перенесла на экран. В центре сюжета — девушка, которая во время летних каникул встречается со своими друзьями детства, двумя братьями, — и обнаруживает себя в центре любовного треугольника.

«В глуши» (Untamed) — мини-сериал, созд. Марк Л. Смит и Элли Смит

Где и когда смотреть: на Netflix — с 17 июля

Детектив про убийство на территории Йосемитского национального парка. Авторы — сценарист «Выжившего» Марк Л. Смит и его дочь Элли, которые до этого вместе написали триллер «Дочь болотного короля» с Дейзи Ридли. В главных ролях — Эрик Бана и Сэм Нилл.

«Звездный путь: Странные новые миры» (Star Trek: Strange New Worlds), созд. Акива Голдсман, Алекс Куртцман и Дженни Люмет

Где и когда смотреть: на Paramount+ — с 17 июля / в «Амедиатеке» — в июле

Продолжение спин-оффа сериала «Звездный путь: Дискавери», посвященного приключениям капитана Кристофера Пайка (Энсон Маунт) и экипажа корабля «USS Энтерпрайз» за несколько лет до событий оригинального «Стартрека».

«Вашингтон Блэк» (Washington Black) — мини-сериал, созд. Сельвин Сейфу Хайндс

Где и когда смотреть: на Hulu — с 23 июля

Экранизация романа Эси Эдугян о чернокожем рабе Джордже Вашингтоне Блэке (Эрнест Кингсли — младший), который в начале XIX века сбегает с сахарной плантации на Барбадосе. Среди задействованных артистов — звезда «Люцифера» Том Эллис и Стерлинг К. Браун из «Это мы».

«Скрежет металла» (Twisted Metal) — 2 сезон, созд. Ретт Риз, Пол Верник и Майкл Джонатан Смит

Где и когда смотреть: на Peacock — с 31 июля

Продолжение сериальной адаптации цикла видеоигр в жанре боевых гонок на выживание — со звездой Marvel Энтони Маки в роли болтливого молочника, которому нужно доставить загадочную посылку через постапокалиптические пустоши, кишащие различными опасностями.

«Убийца» (The Assassin) — 1 сезон, созд. Гарри и Джек Уильямсы

Где и когда смотреть: на Amazon Prime Video — в июле

Криминальный триллер от Гарри и Джека Уильямсов, авторов «Туриста» с Джейми Дорнаном. По сюжету бывшая наемная убийца (Кили Хоус), проводящая пенсию в Греции, воссоединяется со своим сыном (Фредди Хаймор), который ищет ответы на вопросы о родителях. Они оказываются в опасности, когда прошлое героини дает о себе знать.