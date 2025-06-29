Фильм «Формула-1» стартовал со $ 144 млн

По итогам первого уикенда фильм «Формула-1» с Брэдом Питтом собрал $ 55 млн в США. Картина режиссёра Джозефа Косински остаётся лидером в местных чартах, обогнав хоррор «М3ГАН 2.0» и мультфильм «Элио».

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Мировые сборы гоночной драмы достигли $ 144 млн. Такой результат — рекордный старт для компании Apple. Их предыдущие картины при схожем бюджете (около $ 200 млн) провалились в прокате: «Убийцы цветочной луны» собрали $ 158 млн, а «Наполеон» — $ 221 млн. Учитывая успешный старт, «Формула-1» имеет все шансы окупиться.

Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Премьера картины состоялась 27 июня.